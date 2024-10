Potencjalny kandydat PiS przerwał milczenie. To daje do myślenia

Uchylą immunitet Mejzy? "To jest tylko zwykła nagonka polityczna"

Wybory prezydenckie 2025 coraz bliżej. Nazwiska kandydatów powinniśmy więc poznać w najbliższym czasie, choć jeden z polityków już zadeklarował, że będzie walczył o prezydenturę. Chodzi oczywiście o Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji. Wciąż nie wiemy jednak, kto powalczy o Pałac Prezydencki z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi czy Lewicy. Wydaje się, największa koalicyjna partia wybierze kogoś z dwójki Radosław Sikorski - Rafał Trzaskowski. Z kolei kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, o czym coraz częściej się mówi, będzie zapewne Karol Nawrocki. Szef Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory nie zabierał w tej sprawie głosu, a w czwartkowy poranek 10 października udzielił wywiadu w Radiu WNET. Nie zadeklarował jednak, czy zamierza wziąć udział w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Urzędnik był pytany m.in. o to, jaki według niego powinien być prezydent. Wskazał kilka ważnych cech. Przyznał również, że jest gotowy służyć Polsce. Karol Nawrocki został również zapytany o to, czy słowa Michała Wawera, który zadeklarował, że przypadku niewejścia kandydata Konfederacji do drugiej tury, rozważyłby oddanie głosu na Karola Nawrockiego.

- To miłe. Myślę, że środowiska Konfederacji, wyborcy Konfederacji doceniają pracę IPN, ale też moją pracę wokół Żołnierzy Wyklętych z lat 2011, 2012, więc z to miłe, że pan poseł tak się wypowiedział. Z drugiej strony ja odczuwam, że oferta IPN trafia do tych, którzy mają światopogląd narodowy - ocenił szef IPN.

