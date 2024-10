Tusk ostro do prezydenta Dudy! "Prosiłem, tłumaczyłem - wszystko jak krew w piach". Ten szybko zareagował

Donald Tusk zdecydował się zareagować i poprzez wpis na portalu X (dawny Twitter) napisać kilka słów do prezydenta Andrzeja Dudy. Powodów miał kilka, ale przede wszystkim chciał zaapelować, by prezydent zaczął działać w sprawie ambasadorskich nominacji. Wiadomo, że polski ambasador w Stanach Zjednoczonych opuścił placówkę (ostatnim był Marek Magierowski, który z funkcją ambasadora pożegnał się w czerwcu tego roku), a prezydent nie chciał zgodzić się, by ambasadorem RP w USA został Bogdan Klich, rekomendowany przez rząd Donalda Tuska. Ambasadora Polska nie ma także w Izraelu, tam ostatnim był również Marek Magierowski, a było to trzy lata temu (przed objęciem przez niego placówki w USA).

Sytuacja na Ukrainie wygląda zaś tak, że od stycznia tego roku ambasadorem był tam Jarosław Guzy, ale potem wyszło na jaw, że znalazł się on wśród tych, których odwołać z misji chciał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Od września na czele placówki w Kijowie miał stanąć Piotr Łukasiewicz, ale strona prezydencka nadal uważa, że to Guzy ambasadorem.

Premier uznał jednak, że miarka się przebrała i opublikował w sieci wpis dotyczący tematu ambasadorów i skierowany do Andrzeja Dudy:

To, że prezydent Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem - wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo. Bezpieczeństwo, Prezydencie!

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony prezydenta. Andrzej Duda także za pośrednictwem portalu X odpisał premierowi Tuskowi:

Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko Prezydent RP może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili Ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają Im wykonywanie zadań. A to istotna różnica. Za nieobecność Ambasadorów RP w USA, Ukrainie i szeregu innych państw odpowiedzialność ponosi wyłącznie Donald Tusk i MSZ.

Kto odwołuje i mianuje ambasadorów?

Zgodnie z przepisami ambasadorów Polski mianuje i odwołuje prezydent. - Ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów - precyzuje ustawa z 21 stycznia 2021 roku o służbie zagranicznej.

