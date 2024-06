Magierowski odchodzi z placówki w Waszyngtonie. W tle konfikt MSZ kontra Pałac Prezydencki

Jarosław Kaczyński wyjaśnił porażkę PiS w wyborach do PE. Dobitne słowa

Informacje przekazał korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. W tle trwa spór komptencyjny pomiędzy MSZ, a Pałacem Prezydenckim. Wiemy, że szef polskiej dyplomacji minister Radosław Sikorski chce wymienić ponad 50 ambasadorów mianowanych przez poprzedni rząd. Wśród nich był Marek Magierowski, który szefował najpierw placówce w Izraelu, a potem objął placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie.

Sprawę skomentował "na gorąco" w środowym (12.06) "Gościu Wydarzeń", szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek. Uznał, że odejście obecnego szefa placówki w Waszyngtonie jest "zaskoczeniem". Jak stwierdzil w programie

"Marek Magierowski to przecież dobry ambasador, wcześniej nie było o tym mowy. Prezydent mówił wielokrotnie, także podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do polityków wszystkich opcji, że potrzebna jest odpowiedzialność i współpraca - stwierdził Mastalerek. Jak dodał:

"Proszę mi znaleźć polityka w Polsce, który ma konkretne zarzuty do ambasadora Magierowskiego. Mamy na 100 placówek około 20 nieobsadzonych, a minister Sikorski nie zajmuje się (nimi - red.), a zwalania innych. Możne to jakaś stara uraza, ale to są sprawy państwowe".

Mastalerek podsumował w Polsat News, że "według konwencji wiedeńskiej ambasadorzy są akredytowani przy głowach państwa. - A premier Donald Tusk, nie wygrywając wyborów prezydenckich, chciałby mieć kompetencje prezydenta. To jest nieodpowiedzialne, jak i w sprawach NATO - gdzie do Polski wrócił ambasador Szatkowski - jak i w Waszyngtonie - stwierdził Mastalerek w Polsat News.

Ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska. Według informacji Polskiego Radia opuści placówkę w połowie lipca, czyli po szczycie NATO w Waszyngtonie. MSZ nie komentuje decyzji kadrowych przed ich oficjalnym ogłoszeniem. @PR24_pl— Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) June 12, 2024

