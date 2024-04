Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, potwierdził wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że ma zamiar kandydować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego jako kandydat PiS. Mężczyzna sprawuje obecnie nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta RP oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest bliskim współpracownikiem głowy państwa, ponieważ razem z Marcinem Mastalerkiem towarzyszył mu w trakcie kolacji z Donaldem Trumpem!

W wywiadzie dla RMF FM stwierdził, że jest to dla niego wielki zaszczyt i powód do osobistej radości. Prezydencki minister ma otrzymać pierwsze miejsce w Wielkopolsce. Jak przyznał, czeka już tylko na oficjalne potwierdzenie. - Tak mówią, że będę "jedynką". Czekam na oficjalne informacje, że lista została zarejestrowana i będę miał ten zaszczyt walczyć o głosy w Wielkopolsce – powiedział. – Zdecydowałem się, ponieważ jestem przekonany, że mam wystarczające doświadczenie i odpowiednie kompetencje, żeby po tych 27 latach w polityce te kompetencje wykorzystać dla realizacji polskich spraw w Parlamencie Europejskim - tłumaczył.

- To był pomysł prezydenta, co dla mnie jest wielkim zaszczytem i sprawia mi osobistą radość. (...) Prezydent zaproponował mi, żebym wykorzystał swoje kompetencje, umiejętności. Publicznie powiedział w wywiadzie, że jeśli wystartuję, to mam jego pełne poparcie. W związku z tym, jeśli będę startował, to będę tym prezydenckim kandydatem, walczącym o poparcie - dodał.

Czy Kolarski rozmawiał o swoim starcie również z prezesem PiS? Jak się okazuje - tak! - Miałem bardzo miłą rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Usłyszałem, że mam walczyć jak lew o głosy, więc będę walczył jak lew - zdradził.

Wojciech Kolarski jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i studiował również filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W 2015 roku prezydent Duda powołał Kolarskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, a cztery lata później na stanowisko sekretarza stanu.

