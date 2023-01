Co się dzieje z Kaczyńskim? Od prawie trzech tygodni nie wyszedł ze szpitala

To nie są żarty

Prezes opuści szpital dopiero w okolicach Święta Trzech Króli

- Na tę chwilę prezes ma wyjść w okolicach 5, 6 stycznia - mówi nam ważny polityk PiS.

Jarosław Kaczyński przeszedł planowany już wcześniej zabieg wszczepienia endoprotezy kolana. To już druga taka operacja. Poprzednią miał w 2019 roku. Teraz zniósł ją jednak gorzej, był bardziej obolały i dłużej dochodził do siebie. W szpitalu spędził Święta i Sylwestra. Teraz czeka go jeszcze rehabilitacja.

https://polityka.se.pl/wiadomosci/marta-kaczynska-dokarmiala-stryja-w-szpitalu-aa-8qty-FMHQ-Vt8m.html

Bez prezesa w partii awantury i walki frakcji

Wedle najnowszych informacji prezes PiS opuści szpital najpewniej w okolicach Święta Trzech Króli. - Wszyscy czekamy na prezesa, bo jak go nie ma dłuższy czas w centrali na Nowogrodzkiej, to w partii zaczyna się robić nieciekawie. Awantury, walki frakcji. Z tego co wiem, Jarosław Kaczyński miał wyjść ze szpitala w środę, ale coś tam się zadziało i jeszcze nie opuścił szpitala na Szaserów - opowiadał nam wczoraj ważny polityk z obozu władzy.

Kaczyński chce szybko wrócić do objazdu po Polsce

Inni mówią to samo, że bez prezesa w partii nie dzieje się dobrze! - Mamy narastające wewnętrzne konflikty, spór o ustawę o Sądzie Najwyższym, a nieobecność prezesa powoduje sytuację, jak w tym powiedzeniu, że „kiedy kota nie ma, myszy harcują". Tak można opisać naszą atmosferę w obozie władzy pod nieobecność prezesa PiS - donosi nasze źródło.

Brat cioteczny prezesa PiS Jan Maria Tomaszewski zdradził nam niedawno, że pomimo bolesnej operacji Kaczyński już na przełomie stycznia i lutego planuje wrócić do przerwanego objazdu po Polsce. - Jarek ruszy ze zdwojoną siłą do pracy i zapewni PiS zwycięstwo – przekonywał w rozmowie z „Super Expressem” Tomaszewski. KS, KBAR

Piotr Łukasiewicz o Kaczyńskim: "W ostatnich 30 latach żaden poważny polityk rządzący Polską na takie coś się nie zdobył" [Raport Walczaka] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.