i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Marta Kaczyńska

Rarytasów nie było

Tak Marta Kaczyńska dokarmiała stryja w szpitalu. Oj, skromnie!

Uszka, pierogi, barszcz, dzielenie się opłatkiem – mimo że Jarosław Kaczyński (74 l.) spędził okres świąteczno-noworoczny w szpitalu, to jego bratanica Marta Kaczyńska zadbała o to, by prezes PiS poczuł magię świąt. - Marta zrobiła świąteczne jedzenie i Jarek jadł w szpitalu takie potrawy, jak barszcz i pierogi – opowiada nam Jan Maria Tomaszewski, brat cioteczny prezesa PiS. Kaczyński w środę, 4 stycznia opuści szpital.