Prezes PiS wychodzi ze szpitala. Przed nim ważne zadania

Prezes PiS wychodzi ze szpitala

Jarosław Kaczyński w święta i Nowy Rok nie czuł się w szpitalu samotnie. Odwiedziła go bratanica, Marta Kaczyńska, która przywiozła wujowi świąteczne potrawy. Z kolei współpracownicy prezesa niemal każdego dnia dowozili mu pełne torby, czy baniaki z wodą.

Ale polityk już doszedł do siebie po operacji oraz rehabilitacji i opuszcza szpital. Do domu pojedzie już czwartego stycznia. Zacznie powoli wracać do politycznej aktywności. - Mamy w środę jakieś posiedzenie, prezes ma być chyba obecny. Jarosław Kaczyński czuje się coraz lepiej i jest gotowy do walki o trzecią kadencję dla PiS – mówi nam ważny polityk PiS.

Prezes musi wracać do pracy, bo nie ma następców!

Kaczyński wraca do objazdu po Polsce

O najbliższych planach słyszymy od europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. - Cała sytuacja powoduje tylko chwilową przerwę w aktywności Jarosława Kaczyńskiego. Za miesiąc ruszamy do boju z prezesem, aby wygrać po raz trzeci wybory parlamentarne. Przed prezesem PiS jeszcze objazd 35 okręgów. Jarosław Kaczyński się kurował, przechodził rehabilitację. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – mówi nam Czarnecki.

