Prezes musi wracać do pracy, bo nie ma następców!

Niedawno prezes PiS przeszedł poważną operację wszczepienia endoprotezy. Teraz przechodzi w szpitalu rehabilitację. I choć samego zabiegu nie zniósł zbyt dobrze, to okazuje się, że do pełnej aktywności Jarosław Kaczyński planuje wrócić prędzej niż się wszystkim wydaje! - Wraca do objazdu do Polsce na przełomie stycznia i lutego – ujawnia Tomaszewski.

Jarosław Kaczyński nie może doczekać się wyjścia ze szpitala

W PiS wszyscy odetchnęli z ulgą, bo bez prezesa sprawy partyjne leżą. Nie od dziś wiadomo, że Jarosław Kaczyński trzyma partię twardą ręką. - Nie może się już doczekać wyjścia ze szpitala – mówi ważny polityk PiS. Co więcej, nie widać, by ktokolwiek inny mógł w tych obowiązkach prezesa zastąpić. Niedawno Marek Suski (64l.), poseł PiS zapytany przez „Super Express” czy Jarosław Kaczyński powinien już pomyśleć o emeryturze, odpowiedział, że „absolutnie nie!”. Do kiedy zatem prezes powinien rządzić partią? - Do setki pociągnie – ma nadzieję poseł Suski. Inna sprawa, że politycy PiS nie widzą na horyzoncie nikogo, kto mógłby zająć miejsce prezesa. - Nie ma takiego – przyznaje Suski.

Nie ma kto zastąpić prezesa w roli szefa PiS

Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS od 2003 roku. W ostatnich wywiadach deklarował jednak, że nie zamierza więcej kandydować w wewnątrzpartyjnych wyborach na szefa PiS. Najbliższe odbędą się w 2025 roku. - Jeżeli w następnych wyborach (parlamentarnych -red.) uzyskam mandat i dostanę się do Sejmu, to będę szeregowym posłem – zadeklarował w rozmowie z „Polską Times”. Sęk w tym, że Jarosław Kaczyński podobne deklaracje już składał. Miał nie kandydować w wyborach na szefa partii już w 2020 roku. Zmienił jednak zdanie, bo jak podkreślał, nawiązując do wybuchu pandemii koronawirusa, „ówczesne wydarzenia spowodowały, że nie było innego wyjścia”.