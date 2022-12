Kiedy Jarosław Kaczyński przestanie być prezesem PiS?

Chrapkę na stanowisko prezesa PiS ma wielu polityków prawicy. Według różnych mniej lub bardziej wiarygodnych plotek następcami Jarosława Kaczyńskiego mogliby zostać: Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło czy nawet Zbigniew Ziobro, który nie jest członkiem PiS, tylko Solidarnej Polski. Sam Jarosław Kaczyński wiele razy dawał do zrozumienia, że jego czas na stanowisku prezesa PiS powoli dobiega końca. Na razie na to się zupełnie nie zanosi. Jego kuzyn Jan Maria Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" mówił nawet, że Kaczyński będzie rządził do 120 lat! - Jarek to genialny strateg, jest po prostu genialny i żaden z polityków, jak choćby Donald Tusk, do pięt Jarkowi nie dorasta! - argumentował.

Marek Suski o następcy Jarosława Kaczyńskiego

Nieco bardziej powściągliwy jest Marek Suski, jeden z najwierniejszych żołnierzy, Jarosława Kaczyńskiego. Pytany, czy prezes PiS powinien przejść na emeryturę, zareagował zdecydowanie. - Absolutnie nie - odparł. Do kiedy zatem Jarosława Kaczyński ma rządzić partią? - Do setki pociągnie - odpowiedział Marek Suski. Wychodzi zatem na to, że stanowisko szefa partii zajęte będzie jeszcze przez 27 lat! Niby długo, ale z drugiej strony trudno się dziwić, skoro w samym PiS nie widzą potencjalnego następcy Kaczyńskiego. - Nie ma takiego - zaznaczył Suski.