Rosja i Ukraina uruchomiły tajny kanał komunikacji. To, co dzięki niemu osiągnęły, przejdzie do historii

Największa wymiana jeńców od II wojny światowej

Według ustaleń amerykańskiego dziennika, ukryty kanał dyplomatyczny funkcjonował poza oficjalnymi strukturami, a jego celem było umożliwienie wymiany setek jeńców wojennych. Obie strony, mimo otwartej wrogości, zdecydowały się na ten krok z powodów humanitarnych oraz politycznych. Nie ujawniono dotąd, kto dokładnie uczestniczył w negocjacjach ani w jaki sposób udało się je przeprowadzić.

WSJ podaje, że operacja była przygotowywana przez wiele miesięcy i angażowała pośredników z krajów trzecich. Wymiana została utrzymana w tajemnicy aż do jej sfinalizowania. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie od zakończenia II wojny światowej, zarówno pod względem liczby uwolnionych osób, jak i skali logistycznej operacji.

Czy to początek realnego dialogu?

Choć wydarzenie to nie oznacza zmiany stanowisk stron w sprawie wojny, wielu ekspertów widzi w nim światełko nadziei na przyszłe negocjacje pokojowe. Tajne rozmowy, choć ograniczone do konkretnego celu, pokazały, że nawet w warunkach pełnoskalowego konfliktu istnieje przestrzeń do uzgodnień, jeśli stawką są ludzkie życia.

W najbliższych dniach można spodziewać się reakcji społeczności międzynarodowej oraz komentarzy władz w Kijowie i Moskwie. Pytanie, czy kanał ten zostanie wykorzystany również do innych celów np. wymiany ciał poległych żołnierzy czy nawet dyskusji o warunkach rozejmu, pozostaje na razie bez odpowiedzi.

W obliczu brutalnych realiów wojny każdy gest przywracający godność i człowieczeństwo zyskuje ogromne znaczenie. Tajna wymiana jeńców może być pierwszym, nieśmiałym krokiem w stronę większego porozumienia, nawet jeśli na razie tylko symbolicznego.

