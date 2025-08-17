Rosja i Ukraina uruchomiły tajny kanał komunikacji. To, co dzięki niemu osiągnęły, przejdzie do historii

Weronika Fakhriddinova
2025-08-17 20:41

Mimo trwającej wojny, Rosja i Ukraina nawiązały tajny kanał komunikacji, który umożliwił przeprowadzenie największej wymiany jeńców w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej, poinformował The Wall Street Journal. Informacja ta rzuca nowe światło na kulisy rosyjsko-ukraińskich relacji i potencjalne próby prowadzenia dialogu mimo działań zbrojnych.

Największa wymiana jeńców od II wojny światowej

Według ustaleń amerykańskiego dziennika, ukryty kanał dyplomatyczny funkcjonował poza oficjalnymi strukturami, a jego celem było umożliwienie wymiany setek jeńców wojennych. Obie strony, mimo otwartej wrogości, zdecydowały się na ten krok z powodów humanitarnych oraz politycznych. Nie ujawniono dotąd, kto dokładnie uczestniczył w negocjacjach ani w jaki sposób udało się je przeprowadzić.

WSJ podaje, że operacja była przygotowywana przez wiele miesięcy i angażowała pośredników z krajów trzecich. Wymiana została utrzymana w tajemnicy aż do jej sfinalizowania. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie od zakończenia II wojny światowej, zarówno pod względem liczby uwolnionych osób, jak i skali logistycznej operacji.

Czy to początek realnego dialogu?

Choć wydarzenie to nie oznacza zmiany stanowisk stron w sprawie wojny, wielu ekspertów widzi w nim światełko nadziei na przyszłe negocjacje pokojowe. Tajne rozmowy, choć ograniczone do konkretnego celu, pokazały, że nawet w warunkach pełnoskalowego konfliktu istnieje przestrzeń do uzgodnień, jeśli stawką są ludzkie życia.

Sikorski przypomina Putinowi jego własny podpis. Wskazał, dlaczego wojna jest bezprawna

W najbliższych dniach można spodziewać się reakcji społeczności międzynarodowej oraz komentarzy władz w Kijowie i Moskwie. Pytanie, czy kanał ten zostanie wykorzystany również do innych celów np. wymiany ciał poległych żołnierzy czy nawet dyskusji o warunkach rozejmu, pozostaje na razie bez odpowiedzi. 

W obliczu brutalnych realiów wojny każdy gest przywracający godność i człowieczeństwo zyskuje ogromne znaczenie. Tajna wymiana jeńców może być pierwszym, nieśmiałym krokiem w stronę większego porozumienia, nawet jeśli na razie tylko symbolicznego.

