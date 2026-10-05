Obajtek ministrem finansów w rządzie PiS? Morawiecki: Ten pan poszedł swoją drogą

Co Morawiecki myśli o Obajtku? Wymowna odpowiedź

Kto miałby odpowiadać za gospodarkę, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy? W rozmowie na antenie RMF FM pojawiło się nazwisko Daniela Obajtka. Prowadzący zapytał Mateusza Morawieckiego, czy widzi go jako nową ekonomiczną twarz PiS. Były premier odpowiedział, wyraźnie oddzielając działania Obajtka od własnej aktywności. — Ten pan, ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze, niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami z Jackiem Sasinem, z innymi po prostu życzę mu naprawdę powodzenia — powiedział lekko ironicznie Morawiecki w RMF FM.

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Dziennikarz nie zakończył na tym wątku. Dopytywał, czy droga Obajtka oznaczałaby powodzenie również dla Polski. — Panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania — odparł Morawiecki. Następnie przeszedł do programu przygotowanego przez stowarzyszenie Rozwój Plus, którego jest liderem. — To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców — mówił.

„Chcemy być zaporą dla Brauna i Tuska”

Po co powstał Rozwój Plus? Mateusz Morawiecki podczas rozmowy w RMF FM przedstawił polityczny cel swojego stowarzyszenia. W jednej wypowiedzi zestawił Donalda Tuska i Grzegorza Brauna, określając ich działania jako dwa bieguny politycznego cynizmu. — Panie redaktorze, Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna — powiedział były premier na antenie RMF FM.

Takie porównanie wywołało reakcję prowadzącego. Dziennikarz zwrócił uwagę, że zestawianie tych postaci jest ryzykowne. Morawiecki podtrzymał jednak swoją ocenę, a następnie jeszcze wyraźniej opisał zadanie, jakie stawia przed własnym środowiskiem. — Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji — zadeklarował.

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Za deklaracją o politycznej „zaporze” idzie zapowiedź kolejnego kroku organizacyjnego. Prowadzący rozmowę w RMF FM zapytał Morawieckiego, czy decyzja o samodzielnym udziale w wyborach już zapadła. — Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej — odpowiedział Morawiecki. Były premier mówił przy tym o szerokim otwarciu swojego środowiska. Podkreślał, że do stowarzyszenia przystępują samorządowcy, i przywoływał jego kongres jako przykład zainteresowania Rozwojem Plus. — Ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej — zaznaczył w RMF FM.

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