Nowy sondaż partyjny. KOSZMARNY wynik Konfederacji. Tak źle nie było już dawno!

Z najnowszego sondażu IBRIS wynika, że głos na Prawo i Sprawiedliwość zamierzałoby oddać 32,6 proc. wyborców. Na przestrzeni czterech tygodni formacja Jarosława Kaczyńskiego zyskała 0,2 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,6 proc. (co spadek aż o 4 punkty procentowe w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca). Podium zamyka natomiast Trzecia Droga, uzyskując rezultat 10,6 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc. w stosunku do badania z sierpnia).

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 9,9 proc. (co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc.). Dopiero na piątym miejscu znalazła się natomiast Konfederacja, której jakiś czas temu Instagram usunął konto. Tym razem na partię, której przewodniczy Sławomir Mentzen (któremu również meta zablokowała konto na Instagramie) głos chciałoby oddać 9,5 proc. ankietowanych (przed miesiącem było to 11,8 proc.)

Pod progiem znaleźli się debiutujący w zestawieniu Bezpartyjni Samorządowcy, notując 1,5 proc. poparcia wśród ankietowanych.

Jak wskazano, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę do urn ruszyłoby 58,6 proc. Polaków. Opcję "zdecydowanie tak" wskazało w nim 53 proc. ankietowanych, a 5,6 proc. stwierdziło, że "raczej tak". Opcję "raczej nie" wskazało 19,8 proc. badanych, a 16,8 proc. "zdecydowanie nie" poszłoby na wybory. 4,8 proc. respondentów "nie wie", czy pojawiłoby się w lokalu wyborczym.

