i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Sławomir Mentzen na spotkaniu z wyborcami

Skąd taka decyzja?!

Wielki cios w Konfederację tuż przed wyborami! "Wyssane z palca brednie"! Co dalej?!

Już za troszkę ponad miesiąc Polacy udadzą się do urn, aby głosować w wyborach parlamentarnych. Nadchodzące tygodnie to ostatnia szansa dla wszystkich ugrupowań, aby przyciągnąć do swojej oferty kolejnych rodaków. Właśnie w tym momencie niespodziewany, bardzo bolesny cios otrzymała Konfederacja. Konto partii, uchodzącej za lidera w kwestii działań w mediach społecznościowych, zostało znienacka zablokowane na Instagramie. Powód? Jak przekonuje Konfederacja, są to "wyssane z palca brednie"!