Była posłanką Kaczyńskiego. Teraz mówi, że "nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory"

Konferencja Episkopatu Polski wydała w poniedziałek oświadczenie dotyczące ewentualnego poszerzenia praw do przeprowadzenia aborcji w naszym kraju. - Członkowie Zespołu Ekspertów zdecydowanie sprzeciwiają się próbie stworzenia nowej wykładni istniejącego prawa, „zmierzającej do poszerzenia kryteriów dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne, także dlatego, iż w praktyce oznaczałoby to ponowną legalizację aborcji na życzenie, w dodatku drogą niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji - napisano.

Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych – czytamy w Stanowisku Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego.https://t.co/6tUC6Lu2Vl pic.twitter.com/UdmLRnyxfi— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) September 4, 2023

Stanowisko Episkopatu wyraźnie zadowoliło Annę Marię Siarkowską, która zarzuca rządowi próbę wprowadzenia aborcji "de facto na życzenie". Posłanka zamieściła na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) mocny wpis, w którym kwestię aborcji powiązała z teologią i... nadchodzącymi wyborami parlamentarnym. - Nareszcie Kościół przestaje chować głowę w piasek. Widocznie biskupi zrozumieli to w końcu, że nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory. I dlatego, mimo trwającej kampanii wyborczej, zdecydowali się jednak zająć jednoznaczne i niewygodne dla PiS stanowisko - napisała stanowczo. - Krytykują więc to, co skrytykować należało już dawno: próbę wprowadzenia przez PiS aborcji de facto na życzenie. Bo tym właśnie byłoby poszerzenie rozumienia przesłanki do aborcji dot. życia i zdrowia kobiety o zdrowie psychiczne - zakończyła swój wpis.

Po jakimś czasie Siarkowska postanowiła dokładniej wytłumaczyć swe słowa. - Precyzując, dla tych, którzy mają kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem: Nie po to Jezus umarł na krzyżu, by @pisorgpl ani jakakolwiek inna partia wygrała wybory, ale dla naszego zbawienia. I dlatego Kościół powinien zawsze stać na straży Ewangelii i głosić swoje nauczanie, niezależnie od politycznej pogody, w porę i nie w porę - napisała.

