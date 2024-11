i Autor: MARCIN GADOMSKI SE / EAST NEWS

Najświeższe fakty

Nowe wieści ws. Wojciecha Olejniczaka. O jego losie decydowali w środku nocy! Wiadomo, co z aresztem

Już wiadomo, co dalej z Wojciechem Olejniczakiem. Były szef SLD ​nie trafi do tymczasowego aresztu. Taką decyzję podjął nad ranem katowicki sąd, odrzucając wniosek prokuratury. - Wracamy z klientem do domu - przekazał w mediach społecznościowych adwokat Olejniczaka, Jakub Wende.