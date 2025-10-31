Prof. Dudek: Czekam, aż Ziobro, Matecki i Woś staną przed sądem. Niech te procesy się toczą

2025-10-31 19:08

W cotygodniowym programie "Dudek o polityce" profesor Antoni Dudek podsumowuje najważniejsze wydarzenia tygodnia. W polityce nie brakowało emocji, mamy prawdziwy wysp afer PiS, odbyły się dwie konwencje największych partii, a Zbigniewowi Ziobrze prokuratura zarzuca m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w związku z Funduszem Sprawiedliwości,

" Dudek o polityce" to cykliczny program emitowany kanale "Super Expressu" na YouTube, w każdy piątek, w którym prof. Antoni Dudek podsumowuje najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia.  A tych nie brakowało, był to gorący czas. W weekend odbyły się dwie konwencje czołowych partii: PiS i KO. Prof. Dudek oceni, która była bardzie udana i co się przebiło do mediów.

Czy Ziobro pójdzie siedzieć? - Prof. Dudek jasno mówi, czego oczekuje od polityków.  Powinny zacząć się procesy  polityków PiS takich jak Ziobro, Matecki, Woś czy Romanowski, tak abyśmy mieli wyroki przed wyborami w 2027 roku. Tego oczekują Polacy, a na razie  jest dużo słów, komisji śledczych, a procesów nie ma.

Afera  z działką pod CPK - w kogo bardzie uderza PiS czy KO?  Dudek stawia sprawę jasno, mamy teraz wysyp afer  związanych z PIS, mogą partii nie zaszkodzić, ale zaszkodzą jeśli będą prawomocne wyroki.

