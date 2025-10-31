Prof. Dudek: Czekam, aż Ziobro, Matecki i Woś staną przed sądem. Niech te procesy się toczą

" Dudek o polityce" to cykliczny program emitowany kanale "Super Expressu" na YouTube, w każdy piątek, w którym prof. Antoni Dudek podsumowuje najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. A tych nie brakowało, był to gorący czas. W weekend odbyły się dwie konwencje czołowych partii: PiS i KO. Prof. Dudek oceni, która była bardzie udana i co się przebiło do mediów.

Czy Ziobro pójdzie siedzieć? - Prof. Dudek jasno mówi, czego oczekuje od polityków. Powinny zacząć się procesy polityków PiS takich jak Ziobro, Matecki, Woś czy Romanowski, tak abyśmy mieli wyroki przed wyborami w 2027 roku. Tego oczekują Polacy, a na razie jest dużo słów, komisji śledczych, a procesów nie ma.

Afera z działką pod CPK - w kogo bardzie uderza PiS czy KO? Dudek stawia sprawę jasno, mamy teraz wysyp afer związanych z PIS, mogą partii nie zaszkodzić, ale zaszkodzą jeśli będą prawomocne wyroki.