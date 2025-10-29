Zapłaciliśmy 10 tys. zł za grę w tenisa senatora Karczewskiego

Senator Stanisław Karczewski jest zapalonym graczem w tenisa.

Okazuje się, że polityk korzysta z kortów opłacanych przez Kancelarię Senatu.

W ciągu trzech lat korty dla polityka kosztowały Kancelarie ok. 10 tys. zł. Senator mógłby sam finansować obiekt sportowy, gdyż należy do majętnych osób.

Finansowy gest dla miłośników tenisa

Fotoreporter „Super Expressu” zauważył senatora PiS, kiedy schodził z kortu po meczu tenisa. Kancelaria Senatu w odpowiedzi na nasze pytania informuje, że od 2023 r. płaci za korty dla zainteresowanych senatorów na mocy umów zawieranych z właścicielem obiektu. Płaci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dostaliśmy wykaz miesięcznych opłat, jakie trafiły na konto Legii. W 2023 r. (od stycznia do końca listopada) wydano łącznie 6620 zł. Większość z tej kwoty (5560 zł) stanowił koszt rekreacji senatora Stanisława Karczewskiego. Z kolei w obecnej kadencji Senatu (od kwietnia 2024 r. do września 2025 r.) koszt tenisowych rozgrywek dla senatorów zamknął się kwotą 4 759,5 zł. Najczęściej na Legii bywa oczywiście senator PiS, którego mecze kosztowały 4386 zł (pozostałych trzech senatorów – tenisistów zagrało tylko za 373,5 zł). Łącznie to około 10 tys. zł na grę w tenisa dla Karczewskiego.

Polityk do ubogich nie należy

Tymczasem senator Karczewski mógłby przecież sam płacić za rekreację, bo go stać! Z jego oświadczenia majątkowego za rok 2024 wynika bowiem, że z tytułu uposażenia i diety otrzymywał ok. 16,4 tys. zł miesięcznie. Ponieważ senator jest czynnym lekarzem to na umowach zleceniu zarabiał ponad 20 tys. zł średnio miesięcznie. Do tego ma wysoką emeryturę (14,4 tys. zł). W sumie dochody polityka PiS wynosiły po zsumowaniu w 2024 r. 51 tys. zł miesięcznie! Senator nie odbierał wczoraj naszych telefonów, ale odpisał później na pytanie zadane mu w SMS o to, czy uważa za słuszne, że z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opłacane jest sportowe hobby polityków. Odpowiedź dostaliśmy następującą: „Decyzje co do tworzenia i dysponowania środkami funduszu świadczeń socjalnych podejmuje Prezydium Senatu i wszelkie pytania proszę tam kierować” – napisał Stanisław Karczewski.