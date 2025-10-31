Nowy sondaż: KO na prowadzeniu! PiS traci poparcie

KO liderem z 30,8% poparcia, PiS traci 2,2 pkt proc. i spada na drugie miejsce (26,7%).

Żadna z głównych partii nie zdobyłaby samodzielnej większości w Sejmie.

Nawet sojusz PiS z Konfederacją (11,9%) nie wystarczyłby do utworzenia rządu.

PSL, Razem i Polska 2050 znalazłyby się poza Sejmem, a liczba niezdecydowanych wyborców wzrosła do 6,6%.

Koalicja Obywatelska zyskuje – PiS traci poparcie

Według najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska (KO) zdobyłaby dziś 30,8 proc. głosów. To wzrost o 1 punkt procentowy względem połowy października. Wynik przełożyłby się na 189 mandatów w Sejmie, co wciąż nie pozwala na samodzielne rządzenie. Wśród obecnych koalicjantów KO próg wyborczy przekroczyłaby jedynie Lewica – z wynikiem 6,9 proc. i 26 mandatami, notując lekki spadek o 0,4 pkt proc.

Prawo i Sprawiedliwość w odwrocie

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z wynikiem 26,7 proc. – to spadek o 2,2 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem. Taki rezultat daje partii 161 mandatów, a więc wyraźnie mniej niż potrzebne do stworzenia większości.

Konfederacja nie wystarczy PiS-owi

Nawet sojusz z Konfederacją, która w badaniu uzyskała 11,9 proc. i 60 mandatów, nie pozwoliłby prawicy odzyskać władzy. Według analizy Wirtualnej Polski, by zbudować większość, PiS musiałby sięgnąć po wsparcie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która może liczyć na 6,4 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt proc.) i 24 mandaty.

Mniejsze partie poza Sejmem

Do Sejmu nie weszłyby mniejsze ugrupowania: PSL (4,8 proc.), Razem (3,4 proc.) i Polska 2050 (1,5 proc.). Z kolei liczba niezdecydowanych wzrosła do 6,6 proc., co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc.

