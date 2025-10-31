Czy Grzegorz Braun straci prawo startu w wyborach? Bodnar komentuje

- Adam Bodnar w radiowej Trójce skomentował toczące się postępowanie wobec Grzegorza Brauna.
- 4 listopada Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego ma rozpatrzyć kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosła.
- Bodnar podkreślił, że sprawa dotyczy „aktualnych nadużyć”, a nie kwestii sprzed 2023 roku.
- Jeśli zapadnie prawomocny wyrok, z art. 99 Konstytucji RP wynika, że osoba skazana za przestępstwo umyślne nie może kandydować w wyborach.
Bodnar: „To sprawa aktualnych nadużyć”
Adam Bodnar mówił w Trójce, że przypadek Grzegorza Brauna należy do bieżących postępowań, a nie do rozliczeń z przeszłości.
– Sprawa Grzegorza Brauna dla mnie nie jest sprawą rozliczeniową, bo nie dotyczy nadużyć z czasów sprzed 2023 roku, tylko tych aktualnych nadużyć – powiedział Bodnar.
Jak dodał, w najbliższych dniach ma odbyć się posiedzenie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego.
– 4 listopada spotyka się komisja ds. prawnych Parlamentu Europejskiego i będzie rozpatrywany kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. To już drugi wniosek, a jego sprawa również wystartowała w sądzie warszawskim – podkreślił.
Czy Grzegorz Braun może stracić prawo do kandydowania?
Były minister sprawiedliwości przypomniał, że z art. 99 Konstytucji RP wynika, iż osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie mogą kandydować w wyborach.
Wojna na prawicy? PiS ma oskarżać Mentzena o układy z Tuskiem i "banderyzm"
– Taka byłaby konsekwencja konstytucyjna. Wszystko w rękach sądu – zaznaczył Bodnar.
Z jego słów wynika, że ewentualny wyrok sądu pierwszej instancji mógłby zapaść w marcu lub kwietniu 2026 roku, choć ostateczny termin będzie zależał od tempa postępowania i ewentualnych odwołań.
Kontekst polityczny
Grzegorz Braun, obecny europoseł Konfederacji, od miesięcy jest przedmiotem zainteresowania organów ścigania oraz Parlamentu Europejskiego. Wobec polityka kierowane są kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. Adam Bodnar zaznaczył jednak, że o jego ewentualnych losach zdecyduje sąd, a nie decyzje polityczne.
Poniżej galeria zdjęć: Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!