Nowe wieści o stanie zdrowia Ziobry. "Sytuacja nie jest najlepsza"

Nowe wieści o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro od końcówki 2023 roku jest w szpitalu ze względu na nowotwór, wycofał się tym samym z życia publicznego. Niedawno przechodził związaną z tym operacją za granicą i jak powiedziała faktowi eurodeputowana i partyjna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, jego sytuacja zdrowotna "nie jest najlepsza".

Dodała, że Zbigniew Ziobro będzie musiał "prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji, które nastąpiły".

Kempa uważa, że obecny rząd doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry

Eurodeputowana powiedziała, że winny pogorszeniu zdrowia Zbigniewa Ziobry jest obecny rząd. Przypomnijmy, że gdy do domu byłego ministra sprawiedliwości w marcu 2024 roku weszły służby, sam przerwał rehabilitację i przyjechał do Polski.

- Uważam, że to, co się stało, to co zrobiła "Koalicja 13 Grudnia" [rząd - dop. red.] i prokuratura oraz służby, które weszły do mieszkania właśnie wtedy, kiedy powinien bardzo mocno pan minister na siebie uważać, być w czasie rekonwalescencji. Moim zdaniem dzisiaj odbiło się na jego zdrowiu - grzmiała Kempa w rozmowie z "Faktem".

