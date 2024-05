Zbigniew Ziobro nagle zaskoczył! Czegoś takiego Tusk się nie spodziewał

Porażające! Hołownia nie wytrzymał i wypalił to do posłów PiS

– Tusk boi się faktów i znowu kłamie, że to rządy PiS wspierały awanse sędziego Szmydta – oznajmił Ziobro na plarformie „X”.

– Fakty są takie, że to stara kastowa KRS go 3-krotnie awansowała, a Komorowski i Kwaśniewski wręczali powołania. Faktem jest też, że to za rządów Donalda Tuska funkcjonariusze polskich specsłużb pili wódkę z agentami rosyjskiej FSB. To służby Tuska zgodziły się na umowę o współpracy z agenturą Moskwy. To Tusk chciał „dialogu” z Rosją i ściskał się z Putinem – dodał.

Zbigniew Ziobro przypomniał wypowiedź premiera Donalda Tuska, kiedy jego zdaniem chciał on podpisać „niekorzystną dla Polski umowę z Gazpromem”. – Z Putinem przypilnujemy, żeby nikt piachu w tryby nie rzucał – cytował słowa Tuska Zbigniew Ziobro.

Tomasz Grodzki wytoczy proces cywilny?! ZIOBRO OSTRO O BYŁYM MARSZAŁKU! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– To Tusk zniósł wizy dla Rosjan i bronił tego nawet po aneksji Krymu. To specsłużby Tuska pozwoliły teraz uciec sędziemu, którego uważali od pół roku za szpiega Rosji. Wyliczać dalej osiągnięcia tych towarzyszy? – pytał oburzony.

Jak informowała rosyjska agencja TASS, sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt poinformował na konferencji prasowej w Mińsku, że zwrócił się z prośbą o udzielenie azylu politycznego na Białorusi w związku ze sprzeciwem wobec polityki polskich władz. Jak przypomniał Biełsat, Szmydt przyznał się do udziału w tzw. aferze hejterskiej i do atakowania w sieci sędziów sprzeciwiających się wprowadzaniu zmian w sądownictwie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę.

Poniżej w galerii zobaczysz, jak zmieniał się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak! Nie. Ciężko stwierdzić.