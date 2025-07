PiS szykuje się do działania. Zapowiedziano konwencję programową partii

Były wicepremier i minister kultury z czasów rządów PiS, Piotr Gliński, przewodniczący rady programowej partii, który wielokrotnie współtworzył projekty programowe ugrupowania, podkreślił w rozmowie z PAP, że lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiadając nowy program, miał na myśli zorganizowanie konwencji programowej.

Jak przyznał Gliński będzie ona nawiązywała do trzydniowej konwencji PiS z 2015 r. w Katowicach. Podkreślił, że forma konwencji zostanie unowocześniona i „dostosowana do wyzwań współczesności”. Na podstawie debat i wniosków z konwencji zostanie stworzony program partii na wybory parlamentarne.

Piotr Gliński pytany o to, ile czasu zajmie napisanie programu partii po konwencji, ocenił, że: - Gdy jest wszystko ustalone, to można go w ciągu miesiąca napisać.

Jak dodał polityk, czasami dłużej jednak zajmuje ustalanie i ostateczna akceptacja projektu przez władze partii. Dopytywany, czy do końca roku program powinien być skończony, Piotr Gliński odparł: - Tak, to jest możliwe, ale będzie zależało od dynamiki sytuacji politycznej.

Wybory parlamentarne szybciej? Polityk PiS nie wyklucza

- Konwencja programowa będzie już pewnie w znacznej mierze kształtowała nasz program na zbliżające się wybory - ocenił w rozmowie z PAP Piotr Gliński. Jego zdaniem, wybory mogą odbyć się szybciej niż w 2027, więc jest potrzeba „przyspieszenia działań i przygotowania się ewentualnie do przejęcia odpowiedzialności za Polskę”.

Piotr Gliński zapowiedział, że tegoroczna konwencja PiS odbędzie się po wakacjach, prawdopodobnie w październiku w Katowicach i potrwa trzy dni. Według polityka, zostaną na niej przedstawione konkretne główne wątki programowe w formie kilkunastu przekrojowych i resortowych debat panelowych oraz kilkudziesięciu równoległych paneli specjalistycznych. Podczas konwencji wystąpi łącznie „kilkuset panelistów, więc spodziewamy się przez trzy dni frekwencji kilku tysięcy ludzi”

Konwencja będzie bardzo szeroka tematycznie, będzie obejmować wszystkie tematy polityczne czy resortowe, czyli poszczególne działy jak: gospodarka, finanse, zdrowie, kultura. Będą także spotkania dotyczące problemów okołopolitycznych, np. panele dotyczące podziałów społecznych i politycznych w Polsce, nowych technologii, młodzieży, które poprowadzą politycy młodej generacji - zaznaczył Piotr Gliński.

Kluczowe tematy programowe konwencji PiS jesienią

Jakie będą główne obszary tematyczne programu konwencji, a więc i główne elementy programu PiS na kolejne wybory? Piotr Gliński ocenił, że wielkim wyzwaniem jest obecnie kwestia finansowa i potrzeba opracowania rozwiązania na „dziurę w budżecie”.

Wśród istotnych kwestii wymienił także obronność. W tym kontekście zapowiedział „przywiązywanie wagi do realizacji zamówień z czasów rządów PiS”. Dopytywany przez PAP, czy w programie PiS znajdzie się budowanie armii liczącej co najmniej 300 tys. żołnierzy, co było jednym z postulatów prezydenta elekta Karola Nawrockiego podczas kampanii, Gliński zauważył, że „to oczywiste, to jest także nasz program”.

Kto za co będzie odpowiadał? Gliński wskazał nazwiska

Gliński przekazał, że za panel dotyczący finansów może być odpowiedzialny były premier PiS Mateusz Morawiecki, natomiast panelem dotyczącym obronności będzie się zajmował były szef MON Mariusz Błaszczak, natomiast panel dotyczący polityki społecznej najprawdopodobniej przypadnie byłej Beacie Szydło.

