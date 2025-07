Hołownia może wejść do rządu Tuska. „Wtedy, kiedy zakończy misję marszałka”

Wicepremier Hołowni w rządzie Tuska

Jeszcze nie tak dawno Szymon Hołownia przekonywał, że będzie zabiegał o to, żeby Polska 2050 miała swojego wicepremiera w zrekonstruowanym rządzie Donalda Tuska. – Jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy podejmowali w tej sprawie decyzje, ale myślę, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz byłaby w tym obszarze bardzo dobrą kandydatką – ogłosił w drugiej połowie czerwca marszałek Sejmu. W międzyczasie wiele się jednak politycznie wydarzyło, a najważniejszą kwestią, która spowodowała ogromne napięcie pomiędzy Tuskiem, a Hołownią, była słynna już nocna narada marszałka z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Oliwy do ognia dolało też niedawne wspólne sejmowe głosowanie PiS, Polski 2050 i Konfederacji w sprawie poprawek do ustawy dotyczącej wydatków na budownictwo społeczne. – Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robi marszałek Hołownia i ugrupowanie Polska 2050. Robią to, co uważają za stosowne – twierdził premier Donald Tusk.

Blokada dla Hołowni. Tusk: Ślubu nie braliśmy

– Ślubu nie braliśmy. Jeśli się okaże, że komuś nie pasuje, albo jeśli ktoś przesadzi, to się pożegnamy i nie sądzę, żeby to był realny scenariusz, ale na pewno nie dam się w żaden sposób szantażować albo ulegać jakimś kaprysom, wtedy, kiedy w grze będzie właśnie tego typu metoda, na mnie to nie będzie działało – deklarował szef rządu. Tusk zapowiedział również, że nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 w ramach planowanej rekonstrukcji. Pytani przez nas o taki scenariusz koalicjanci z PSL przyznają, że również z ich strony nie ma zgody na taki wariant. Ale jak się dowiadujemy, w przyszłości nie jest on wykluczony. – Dopóki Polska 2050 ma marszałka, to nie ma wicepremiera. I to wynika z umowy koalicyjnej. Poza tym uważam, że ani premier ani większość koalicyjna nie zaakceptują na stanowisku wicepremiera pani Pełczyńskiej-Nałęcz. W związku z tym, jeśli marszałek Szymon Hołownia zakończy swoją misję w listopadzie, to z pewnością wtedy zaproszenie do rządu i na funkcję wicepremiera dostanie – powiedział „SE" marszałek senior, poseł PSL Marek Sawicki.