Wkrótce Nawrocki zostanie prezydentem. Polacy wiedzą, jak będzie przebiegała jego współpraca z Tuskiem

Deklaracje Tuska i Nawrockiego

Prezydenta elekta i polityków koalicji rządowej, dzieli w zasadzie wszystko. - Donalda Tuska konsekwentnie uznaję za najgorszego premiera III RP. Natomiast od prezydenta i premiera oczekuje się, żeby emocje względem siebie wygaszali przy sprawach, które są najważniejsze dla Polaków. Przy nich usiądę z Tuskiem do stołu – zadeklarował Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską.

- W zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. (...) Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany – to z kolei zapowiedź Tuska z orędzia po ogłoszeniu wyników wyborów 2 czerwca. Premier przyznał, iż trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Zadeklarował jednak, że gdyby wykazał chęć współpracy, "będzie to pozytywne zaskoczenie, na które rząd odpowie z pełną otwartością". - Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani - podkreślił szef rządu.

Nie wierzymy w kohabitację

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków: Czy wierzysz, że prezydent Nawrocki i premier Tusk będą współpracować w ważnych dla Polski sprawach? Okazuje się, że w tę współpracę nie wierzy aż 69 proc. z nas. Z kolei wiarę w zakopanie topora wojennego dla dobra Polski zachowuje jedynie 31 proc. badanych. Badanie wykonano w dniach 8-9 lipca na próbie 1085 osób.

Pomimo wyraźnych deklaracji zarówno prezydenta elekta Nawrockiego, jak i premiera Tuska, dotyczących gotowości do współpracy w kluczowych dla Polski sprawach, sceptycyzm Polaków pozostaje dominujący. Eksperci wskazują, że głębokie podziały polityczne, które od lat charakteryzują polską scenę polityczną, mogą utrudniać realizację tych zapewnień. W opinii wielu obserwatorów, skuteczna kohabitacja będzie wymagała od obu liderów nie tylko powściągliwości w retoryce, ale także realnych kompromisów w kwestiach takich jak polityka gospodarcza, bezpieczeństwo czy reformy społeczne. Czy politycy zdołają przełamać nieufność i skupić się na wspólnym celu, pokaże dopiero czas, jednak wyniki badań wskazują, że społeczeństwo pozostaje w tej kwestii podzielone i ostrożne w swoich oczekiwaniach.

