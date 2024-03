Ziobro wyznaje, co spotkało go w szpitalu. Przerażające fakty

Znany ksiądz Michał O. trafił za kraty. Co mu zarzucają?

co dalej?

To ona chciała pozbawić immunitetu Krzysztofa Brejzę. Teraz sprawą Moniki Ryszkiewicz – Jakubowskiej zajmie się prokuratura!

– Przez kilka dobrych miesięcy byłem pomawiany. Przedstawiany jako oszust, który symuluje chorobę nowotworową – mówił Zbigniew Ziobro w „Polsat News”. – To było odrażające – stwierdził, ale jak zaznaczył nie mógł brać tego do siebie ani się na tym skupiać. – Miałem ważniejszy problem przed sobą – walkę o życie – żebym zadawał sobie cel polemizować z tymi zarzutami. Pan Leszek Miller sugerował, żeby wzywać kamery do szpitala już nie mówiąc o lekarzach, którzy nie życzyliby sobie prawdopodobnie takich scen. Ale był pewien moment, kiedy uznałem, że już nie mogę milczeć – powiedział.

– To było dla mnie trudne, bo ja przez długo czas nie mówiłem o swojej chorobie, że jestem chory na nowotwór. Powiedziałem tylko, że jestem chory i nie mogę być obecny. Ale zostałem niejako do tego zmuszony tą operacją medialno-polityczną niszczenia nieświadomego mojego wizerunku. Przedstawiającego mnie, jako człowieka niegodnego zaufania, jak chciano mnie przedstawić, dlatego przedstawiłem to zdjęcie ze szpitala – oznajmił Ziobro.