Ziobro planuje odwet na służbach! Jest decyzja. „Organy wymiaru ścigania poszły „za szeroko”.

Będzie zażalenie na działania służb ws. przeszukania domu. Ma ono dotyczyć legalności działań prokuratury w tej sprawie – poinformował na antenie „Polsat News” adwokat Ziobry mec. Maciej Zaborowski. Chodzi o przeszukania przez funkcjonariuszy ABW posesji Zbigniewa Ziobry pod jego nieobecność na polecenie Prokuratury Krajowej. W ocenie mecenasa, takie działania przeszukania „bardzo daleko wkraczają w prawo do prywatności”.

– Organy wymiaru ścigania poszły „za szeroko”. To wszystko ma mieć związek z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjalnej – zaznaczył Zborowski, przyznał, że ma wrażenie iż tak naprawdę przy okazji „służby szukały czegokolwiek na Ziobrę”

– Nie mogłem niestety osobiście uczestniczyć w czynnościach przeszukania w tych dwóch miejscach. U teściów Zbigniewa Ziobry te czynności przeszukania były wykonywane bez obecności adwokata. Natomiast faktycznie w nieruchomości państwa Ziobrów zostały zabezpieczone, w tym rzeczy, które wskazywaliśmy, że mają charakter stricte prywatny, czyli np. należą do dzieci – czy też są to wyniki badań lekarskich, ale także dokumenty o charakterze politycznym, związane chociażby z analizami politycznymi czy też medialnymi Zjednoczonej Prawicy - nie wiem czemu one zostały zabezpieczone – mówił.

Zborowski wypowiedział się także na temat akt nadzoru postępowania przygotowawczego, które zabezpieczono w domu Ziobry. – Nie mogę się wypowiadać na temat materiałów, które zostały zabezpieczone i w jakim charakterze były przechowywane, natomiast mogę jedynie zwrócić uwagę, że dziwnym jest to, iż Prokuratura nie informuje o materiałach, które mają związek z tym postępowaniem, a których szukała. Pojawiają się natomiast w mediach informacje o materiałach, które nie mają najmniejszego związku z postępowaniem, które było przedmiotem postanowienia przeszukania – zaznaczył mec. Maciej Zborowski.

