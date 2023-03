i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, Shutterstock, Art Service/Super Express Wybory

Wybory 2023

Nietypowe warianty w sondażu wyborczym. Kaczyński ma powody do niepokoju

Opozycja ma realną szansę wygrać wybory 2023, ale kluczowe będzie w jakiej konfiguracji partie opozycyjne wystartują, czy wystawią jedną listę czy kilka. - Jeżeli PSL i Polska 2050 poszłyby do wyborów razem, to opozycja uzyskałaby 241 mandatów w Sejmie - pisze w czwartek, 23 marca "Rzeczpospolita". A do samodzielnego rządzenia wystarczy 231 mandatów.