Pomysł Kaczyńskiego się nie spodobał?

"Nie jestem przekonany". Czarnek o zmianie nazwy partii

Prawo i Sprawiedliwość ma ambitne plany na przyszłość. Najpierw "pochłonie" Suwerenną Polskę, a następnie – zmieni swoją nazwę. Wspólne ugrupowanie miałoby występować pod nazwą Biało-Czerwoni. Pomysł ten nie budzi jednak entuzjazmu we wszystkich zwolennikach prezesa Kaczyńskiego. Teraz do sprawy odniósł się były minister edukacji. Co o "Biało- Czerwonych" myśli minister Przemysław Czarnek?