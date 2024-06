Kto kandydatem PiS na prezydenta? Oto co zapowiedział Jaroslaw Kaczyński!

"To deepfake"

Kto kandydatem PiS na prezydenta?

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że przyszłoroczne wybory prezydenckie są "niesłychanie ważne". – Gdyby Boże nie daj, oni mieli swojego prezydenta (koalicja rządząca - przyp. red.), to można powiedzieć, że będą mogli już tutaj zrobić wszystko – zwrócił się do mieszkańców Pułtuska. Jego zdaniem znalezienie kandydata to "niełatwe przedsięwzięcie" dla PiS.

- Musimy znaleźć kogoś takiego, kto będzie bardzo dobrze przyjęty przez społeczeństwo, kto będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczeństwa i który jednocześnie nie ma w przeszłości niczego takiego, co można zaatakować, nawet niesprawiedliwie – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński poinformował, że trwa obecnie proces poszukiwań odpowiedniego kandydata na najwyższy urząd w kraju.

"Mamy nadmiar kandydatów"

- Są kandydaci, nie chcemy jeszcze o tym mówić głośno, ale naprawdę może państwa to zdziwi, ale my mamy tych kandydatów nadmiar. Chcę jasno powiedzieć, że to są kandydaci nasi; natomiast różnego rodzaju inicjatywy, czy tam jakieś wspomnienia o inicjatywach, które wychodzą z boku, też po tej prawej stronie, naprawdę niczemu dobremu w tej chwili nie służą – oświadczył prezes PiS.

