Najnowszy sondaż

Koalicja Obywatelska na czele, Konfederacja zyskuje. Niepokojące wieści dla Lewicy

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w czerwcu, to wygrałaby Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 34 procent głosów. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 32,7 procent, a trzecia Konfederacja, którą popiera 10,8 procent wyborców. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?