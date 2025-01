Najnowszy sondaż przed wyborami prezydenckimi. To daje do myślenia

Był szychą w PiS i przekonuje, że "Kaczyński to nie jest geniusz"! Mówi też o końcu partii!

W badaniu zadano respondentom pytanie: "Na jakich kwestiach kandydaci na prezydenta RP powinni najbardziej skupiać się w debacie publicznej w najbliższym czasie?". 28,7 proc. ankietowanych wskazało, że kandydaci na prezydenta powinni się skupić przede wszystkim na kwestii ochrony przed drożyzną w sklepach. 27,3 proc. badanych wskazało temat ochrony społeczeństwa przed wzrostem cen. Taki sam odsetek badanych wybrał odpowiedź: "obniżenie cen leków". Z badania wynika, że 24,6 proc. ankietowanych chciałoby, aby podczas debaty publicznej kandydaci na prezydenta skupili się na kwestii budowy tanich mieszkań na sprzedaż/wynajem. 22,9 proc. zależy na poruszeniu tematu obniżenia podatków dochodowych. Niewiele mniej (22,7 proc.) wybrało temat ograniczenia 800+ dla obcokrajowców. Na kolejnych miejscach znalazło się obniżenie stawek podatku VAT (21,2 proc.), poprawę dostępu do lekarzy specjalistów (18,2 proc.), zmniejszenie ogólnej inflacji (17,3 proc.) i skrócenie kolejek do lekarzy (17,1 proc.). Mniejszy odsetek odpowiedzi uzyskały kwestie światopoglądowe; odpowiedź "prawo do aborcji" wybrało 12,6 proc. ankietowanych, a na politykę klimatyczną wskazało 10,3 proc.

Polacy o oczekiwaniach wobec kandydatów

We wcześniejszym sondażu UCE Research dla Onetu z grudnia ub.r. największym oczekiwaniem ze strony badanych była poprawa dostępu do lekarzy specjalistów (22,6 proc.), zmniejszenie ogólnej inflacji (20,6 proc.) i poprawa obronności kraju (20,2 proc.). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-26 stycznia 2025 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla Onetu na próbie 1010 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

