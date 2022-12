i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Piotr Grzybowski/Super Express Duda, Tusk

Komu Polacy ufają najbardziej?

Najnowszy sondaż stawia Donalda Tuska w złym świetle. Triumfuje Andrzej Duda

Andrzej Duda (50 l.) i Rafał Trzaskowski (50 l.) mają powody do radości w przeciwieństwie do Donalda Tuska (65 l.). W najnowszym sondażu zaufania społecznego ci dwaj pierwsi panowie zanotowali wynik, który może być powodem do zadowolenia. Z kolei lider Koalicji Obywatelskiej w badaniu wypadł gorzej niż premier czy szef MON.