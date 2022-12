Podczas konferencji prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że do szpitala trafił Jarosław Kaczyński. Taka informacja zawsze wywołuje ogromne poruszenie, ponieważ w związku ze swoimi wcześniejszymi problemami zdrowotnymi prezes PiS niejednokrotnie trafiał już pod opiekę specjalistów. Czy tym razem zdrowie nagle zawiodło polityka?

Rafał Bochenek uspokaja: Wszystko zgodnie z planem

Powodów do obaw nie ma jednak żadnych, jak przekonywał Rafał Bochenek. Rzecznik formacji rządzącej podkreślił, że choć prezes trafił do szpitala, to nie było to nic nagłego, a wcześniej zaplanowana wizyta.

- Pan prezes Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu, ale to jest dużo wcześniej zaplanowana wizyta. Wszystko przebiega zgodnie z planem - podkreślił rzecznik.

Polityk podkreślał, że nie ma powodów do obaw, a zabiegi, jakim poddawany jest Jarosław Kaczyński to w zasadzie rutynowe działania lekarzy. Zdrowie i życia prezesa PiS w żadnym wypadku nie jest zagrożone, jak podał Bochenek - Proszę się nie martwić. Naprawdę wszystko jest w porządku - podsumował rzecznik.

Poniżej galeria, w której zobaczycie, jak całuje prezes PiS

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien już przejść na emeryturę? Tak Nie Trudno powiedzieć