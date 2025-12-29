Na tyle lat USA udzieli Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa? Zełenski ujawnił ważną informację!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-29 11:12

Jak poinformowała agencja agencja Interfax-Ukraina, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po niedzielnym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju ze strony Stanów Zjednoczonych są przewidziane na 15 lat z możliwością przedłużenia. Zełenski podkreślił jednak, że liczy, że w toku rozmów uda się wynegocjować znacznie dłuższy okres ochronny.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

i

Autor: Alex Brandon/ Associated Press

W niedzielę 28 grudnia na Florydzie doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali na temat 20-punktowego planu pokojowego. Jeszcze przed spotkaniem Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Z kolei później Zełenski i Trump połączyli się z europejskimi liderami, w tym z Karolem Nawrockim. (WIĘCEJ: Kreml zaskakująco reaguje na rozmowy Trumpa z Zełenskim. "Cały świat docenia").

- Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia. Rozmawialiśmy ze wszystkimi wspaniałymi przywódcami europejskimi. Nasze spotkanie było świetne. Udało się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę - powiedział Trump na wspólnej konferencji prasowej. Zełenski podziękował z kolei za "wspaniałe rozmowy". - Rozmawialiśmy o wszystkich aspektach ram pokojowych. W 90 proc. uzgodniliśmy 20-punktowy plan pokojowy - zdradził. 

Agencja Interfax-Ukraina przywołała w poniedziałek kolejne słowa Zełenskiego. - Rozmawialiśmy w zespołach i wczoraj potwierdziliśmy z prezydentem USA, że otrzymamy silne gwarancje bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, teraz nie jest to na zawsze. W dokumentach jest mowa o 15 latach z możliwością przedłużenia tych gwarancji bezpieczeństwa. Poruszyłem tę kwestię z prezydentem, powiedziałem mu, że toczy się wojna, trwająca już prawie 15 lat, więc bardzo chciałem, aby gwarancje były dłuższe - mówił prezydent Ukrainy.

Następnie dodał:

- Powiedziałem mu, że naprawdę chcemy rozważyć możliwość 30, 40, 50 lat i że byłaby to historyczna decyzja prezydenta Trumpa. Prezydent powiedział, że się nad tym zastanowi 

