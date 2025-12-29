Czy w 2027 roku Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy? Polacy zabrali głos

W sondażach PiS pozostaje w tyle za KO, ale rządząca koalicja po wyborach w 2027 r. nie będzie miała zdolności koalicyjnej.

Sondaż zlecony przez "Super Express" wykazał, że większość z nas wierzy w zwycięstwo PiS.

Politolog Kazimierz Kik wskazuje, że jest duże prawdopodobieństwo zmiany władzy. Ale nie wszystko jest przesądzone.

KO i PiS umacniają swoją pozycję

W sondażu wyborczym Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” z początku grudnia widać wyraźne umocnienie dwóch największych ugrupowań. W porównaniu do poprzedniego badania z połowy listopada KO zwiększyła poparcie z 33,55 do 34,64 proc. (plus 1,09 pkt proc.), a PiS z 28,86 do 30,94 proc. (plus 2,08 pkt proc.). Dane te pokazują, że scena polityczna coraz wyraźniej się polaryzuje. Z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość nieznacznie straciła poparcie (z 11,45 do 10,85 proc.), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna poprawiła wynik (z 5,92 do 6,67 proc.). Wyniki te sugerują, że wyborcy wciąż poszukują alternatywy, jednak główna rywalizacja koncentruje się na dwóch dominujących blokach. Nowa Lewica utrzymuje stabilne poparcie (6,97 proc.), a Partia Razem zanotowała minimalny spadek (z 4,84 do 4,65 proc.). Największe straty odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, dla której poparcie spadło z 4,55 do 2,98 proc., oraz PSL, które obniżyło wynik z 2,48 do 2,02 proc.Oto najwięksi polityczni zwycięzcy oraz przegrani roku 2025! Polacy zdecydowali

Polacy wierzą w szanse PiS na przejęcie władzy

Jak widać, liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, ale tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. „Czy PiS przejmie władzę po wyborach w roku 2027?” — na tak zadane pytanie ankietowani przez Instytut Badań Pollster w większości (53 proc.) odpowiedzieli twierdząco. Z kolei 47 proc. z nas jest zdania, że władza się nie zmieni.

Według politologa, prof. Kazimierza Kika, za zmianą władzy przemawiają trzy czynniki. – Trwająca wojna w Ukrainie będzie nasilała poczucie niepewności. Po drugie, rządzący Ameryką ruch MAGA narzuca swój populistyczny punkt widzenia, a Polacy traktują USA jako sojusznika. Po trzecie, pozycja koalicjantów KO jest bardzo słaba – mówi ekspert. – Ale zmiana władzy w Polsce do końca nie jest dziś jednak pewna, szczególnie, że walki frakcji wewnątrz PiS osłabiają tę partię i nie wiadomo, czym to się zakończy – dodaje Kazimierz Kik. Sondaż wykonano w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

