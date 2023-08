i Autor: Wojciech Stróżyk / Reporter & Piotr Molęcki/East News Tusk i Morawiecki

Starcie polityków

Morawiecki: Gdzie są pieniądze z prywatyzacji? Tusk: poszukaj na swoim koncie

Premier Mateusz Morawiecki zapytał na Twitterze "gdzie są nasze pieniądze z waszej prywatyzacji?" kierując rzecz jasna pytania do Platformy Obywatelskiej. Na to Donald Tusk odparł, żeby szef rządu "poszukał ich na swoich koncie", bo jak przypomniał - w czasie prywatyzacji Morawiecki był prezesem banku, który doradzał przy prywatyzacji. Do dyskusji włączyli się także inni politycy.