Tusk: To pajace rządzą i pajace odpowiadają za nasze bezpieczeństwo

Tusk: 15 października skończy się PiS-owski koszmar

-Jeśli chcemy zeby nasz ojczyzna była bezpieczna musimy mieć wladze, która się nie boi i ministra obrony, który kłamał w żywe oczy ws. rosyjskiej rakiety, i zwalał winę na polskich generałów. Potrzebujemy władzy komptentnej, która szanuje polskiego żołnierza. Błaszczak wymyślił sobie, że będziemy przemalowywać samoloty - mówił były premier. Jak dodał, nie mamy poczucia bezpieczeństwa.

-Morawiecki przebrał się w zieloną koszulę i udaje Zełeńskiego-kpił dalej były premier. "To pajace rzadzą i pajace odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.

"Jeśli my wszyscy to widzimy, to na Kremlu i w Mińsku też to widzą. Dlaczego sobie pozwolili na tę czy inną prowokację? Dlatego, że widzą, kto rządzi dzisiaj w Polsce - jacy nieudacznicy, jacy pozoranci" - mówił. "Już nie mówię o Macierewiczach i tego typu figurach, które świadomie, od samego początku, gdy PiS zdobył władzę, rozbrajali polską armię, blokowali wszystko, co miało dawać bezpieczeństwo, także na polskim niebie. Tym się zajmie po 15 października prokuratura i specjalna komisja. Udowodnimy coś, co widać gołym okiem - że w samym jądrze PiS są ludzie, którzy celowo rozbrajali polskie możliwości obronne" - dodał Tusk.(

Według lidera Platformy "nie mamy żadnej pewności, co się dzieje na polskim niebie i tak długo, jak będzie pan (Mariusz) Błaszczak, pan (Jarosław) Kaczyński (Jarosław, wicepremier), pan (Mateusz) Morawiecki o tym decydował, nie mamy elementarnego poczucia bezpieczeństwa" - stwierdził Tusk.

Tusk nawiązał też do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce w ubiegły wtorek i reakcji polskich władz. W ubiegły wtorek MON poinformowało, że tego dnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO.

"Mamy premiera, którego ministrowie i urzędnicy przez 8 czy 10 godzin nie zauważyli białoruskich helikopterów, a zauważyli te helikoptery mieszkańcy, naukowiec badający ptaki czy przypadkowy przechodzień, były zdjęcia. A on przez 8 godzin nie widział i nie słyszał, a potem zdecydował się na bardzo twardą reakcję - przebrał się za żołnierzyka w zielonej koszulce i tak chodził, udając (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) na konferencje prasowe" - mówił lider Platformy.

Tusk wyzwał premiera Morawieckiego do debaty. Musimy traktować ich słowa na odwrót. Najwięszym cynicznym kłamstwem jest nazwa partii prezesa - dodał.

Lider PO odniósł się również do dymisji ministra zdrowia, jak stwierdził dymisja znaczy, że mamy siłę sprawczą jeszcze przed wyborami; wystarczyła nasza wola, by stracił stanowisko.

Jak ocenił, Niedzielski stracił stanowisko, bo "stał się najbardziej czytelnym symbolem systemu, który PiS i prezes Jarosław Kaczyński budują od wielu lat". "Minister Niedzielski publicznie ujawnił dane publicznie człowieka, który miał odwagę przeciwstawić się jego propagandzie, miał odwagę przeciwstawić się jego fatalnym decyzjom, które doprowadziły do tego, że ludzie cierpiący nie mogą dostać leków kojących ból; ujawnił, na co on bierze leki" - mówił Tusk.

Jeśli kochasz swoich bliskich, kochasz swoją ojczyznę, to nie możesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość; musisz zrobić wszystko, by ci, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu, dłużej nie rządzili - zaapelował we wtorek w Legionowie lider PO Donald Tusk.

"Niech z Legionowa przez całą Polskę popłynie apel: żeby piętnastego października pogonić Kaczyńskiego!" - powiedział, nawiązując do ogłoszonej we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę daty wyborów parlamentarnych. "Zwyciężymy!" - oświadczył lider Platformy

