Tusk wyśmiewa Kaczyńskiego. Poszło o grzybobranie

Kaczyński o grzybobraniu

Jarosław Kaczyński w niedzielę 6.08 w trakcie wystąpienia na pikniku w Chełmie powiedział kilka słów o polskich lasach. Stwierdził, że to sprawa, w której decyzje chce podejmować Bruksela, choć "wydawałoby się, że powinna być ona w miejscowych rękach". Według szefa PiS- , polskie lasy stanowią ogromny zasób finansowy, pod który można zaciągnąć kredyty i potem lasy sprywatyzować.

- To jest nasza własność. A z własnością wiąże się wolność. To, że możemy sobie w Polsce spokojnie wejść do lasu, to nie jest tak wszędzie. W wielu lasach kraje są w rękach prywatnych lub we władaniu korporacji - powiedział Kaczyński. - My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby do lasu, chodzimy, aby wypocząć. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności odebrać - podkreślił lider partii rządzącej.

Cięta odpowiedź Tuska

Przewodniczący PO Donald Tusk szybko odniósł się do słów prezesa PiS w mediach społecznościowych. "Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala…" - skomentował na Twitterze.

Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala…— Donald Tusk (@donaldtusk) August 6, 2023

