Kaczyński: To będą najważniejsze wybory po 89 roku. Prezes PiS wymienia powody

Kaczyński: wybory rozstrzygną o losach Polaków

Kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości odbył się w Chełmie w woj. lubelskim. Prezes PiS w przemówieniu powiedział m.in. o stawce nadchodzących wyborów parlamentarnych. - To najważniejsze wybory po 89 r., bo w porównaniu z sytuacją sprzed czterech czy sprzed ośmiu lat, sytuacja bardzo się zmieniła - powiedział lider PiS.

Jak mówił, "dzisiaj to pytanie, co dalej, jest niesłychanie wręcz ważne i rozstrzygnie być może na długo o losach naszego kraju, o losach naszego społeczeństwa, po prostu o losach Polaków".

Formacją bezpieczeństwa jest Prawo i Sprawiedliwość

Kaczyński wskazał także, jakie sprawy w jego ocenie są najważniejsze. - "Po pierwsze, sprawa naszego bezpieczeństwa. Bo to jest fundament wszystkiego. Jeśli nie ma bezpieczeństwa, jeśli jest tak, jak na Ukrainie, to wszystkie inne sprawy tracą ważność. Po drugie, sprawa polskiej gospodarki, ale związana z tym także sprawa sprawiedliwości z prawdziwego, sprawiedliwego podziału.

Trzecia sprawa, to sprawa naszej suwerenności. Czwarta sprawa, to sprawa kształtu naszego życia publicznego i szerzej nawet społecznego, naszej kultury, także tej kultury politycznej, jak to wszystko ma wyglądać - czy to ma być ciągle ta walka i to walka przy użyciu bardzo niekiedy nieładnych metod czy też może dojdziemy do takiego momentu, kiedy to się wszystko skończy" - mówił prezes PiS. Zaznaczył, że jest to "sprawa czwarta, chociaż nie najmniej ważna”.

