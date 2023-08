Nowe nagranie z Jarosławem Kaczyńskim. Przekazał dobitną wiadomość

Jarosław Kaczyński postanowił w dobitny sposób odpowiedzieć na słowa Donalda Tuska, jakie lider PO wypowiedział podczas jednego ze swoich spotkań z Polakami. Lider PO postanowił wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa Polski i wojska. Te tematy wydają się szczególnie ważne w tegorocznej kampanii wyborczej ze względu na wojnę Rosji z Ukrainą tuż za granicami naszego kraju. Były premier mówił między innymi o tym, że obecny rząd rozbroił Polskę i nie przygotowuje jej do obrony.

W odpowiedzi PiS przygotowało specjalny spot z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, który porównuje, jak wyglądało dbanie o bezpieczeństwo Polski za czasów rządów PO, a jak obecnie.

- Platforma mówi coś o bezpieczeństwie. A za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji, w sumie ponad 1000. Dzisiaj je odbudowujemy. Do tego liczby. Za czasów PO w 2015 roku 37,5 miliarda zł na zbrojenia, dzisiaj 137 miliardów. Powiedzieć można wszystko, ale liczą się czyny, a nie słowa – mówił prezes PiS.

W trakcie trwania spotu widzimy także grafiki przedstawiające dane, o których mówi wicepremier. Widać na przykład, że za czasów rządów Donalda Tuska zostało zlikwidowanych 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji, a w czasach rządów PiS powstało 20 nowych baz wojskowych i 163 posterunków policji.

Jarosław Kaczyński zrobił także przytyk do posła KO Franciszka Sterczewskiego, który jakiś czas temu biegł na granicę z reklamówką, którą chciał przekazać migrantom.

- Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa – kwituje wicepremier.

#POdoReklamówek bezpieczeństwo to zbyt poważna sprawa dla Was 👇 pic.twitter.com/fjaHMOYihI— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 5, 2023