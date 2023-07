Tusk: PiS równa się nie tylko drożyzna, ale też trucizna

Ludzie obudźcie się. Jest nas 70 procent

-Obudźcie się! Prezes partii, która za chwilę przegra wybory, nie będzie mówił, kto jest patriotą, a kto nie jest. Jesteśmy wystarczająco silni, by was obronić przed przemocą i kłamstwem! - powiedział Donald Tusk podczas spotkania w Ostródzie.

Jak dodał, siła jest absolutnie niezbędna. Nie wystarczy mieć właściwy pogląd. Polska nie czeka dzisiaj na polityków, partie polityczne, które są zdolne wyłącznie wygłaszać poglądy. Polska chce zmiany, a więc realnej siły, która w dniu wyborów odsunie ich od władzy - stwierdził Tusk.

Tusk nawiązał też do problemu składowisk niebezpiecznych odpadów. Przekazał, że pożar wybuchł w kolejnym miejscu. - Czuję, że PiS nie tylko równa się drożyzna. PiS równa się trucizna - mówił.

Lider KO straszył ponownie, że głosując na Konfederację dojdzie do władzy z PiS to Polska wyjdzie z UE. Kaczynski gratuluje hiszpańskiej VOX, która jest najbardziej prorosyjska i antyunijne. Szykują nam politykę osamotnienia skłócenia z UE.

- PiS równa się drożyzna. PiS równa się trucizna. PiS równa się Konfederacja. Głosując na Konfederację pamiętaj, że głosujesz na kolejną kadencję PiS-u. Nie głosujesz na wolność, nowoczesność i niskie podatki. Jej zadaniem jest przedłużenie władzy PiS-u. Posłuchajcie pana Brauna, pana Korwin-Mikkego. Nie miejcie wątpliwości: kiedy oni mówią "Polska bez Żydów", "Polska bez Unii Europejskiej", to mówią serio - podkreślił Tusk, który określił Konfederację mianem "młodzieżówki PiS-u".

Łapy precz od unijnych pieniędzy, które są Polaków

Gigantyczne pieniędze mozna zatrzymać ze środków kradzież publicznych. Nie odbierzemy to ca dał PiS, ale będziemy prowadzili mądrzejszą politykę.

Były premier stwierdził, że każdy powiat z KPO mógłby dostań pół miliona złotych. -Takie sumy rządowi nie przemawiają do wyboraźni. Dzięki środkom z UE dokonał się skok cywiliacyjny. Gdy nie upór Ziobry i Kaczyńskiego, to jest po to by zrobić na złość Polakom. Kiedy ja rządziłem Polska dostała najwięcej funduszy europejskich. Łapy precz od naszych pieniędzy z UE- stwierdził były premier.

Lider PO ocenił, że rządzący w najważniejszych sprawach dla Polski kłamią w sposób bezwstydny, zaś to kłamstwo ma "zamazać rzeczy niezwykle groźne dla wszystkich Polaków i bezpieczeństwa naszej ojczyzny: ich dramatyczną niekompetencję, korupcję i gotowość do każdego łajdactwa i kłamstwa, byle by przykryć te brudne sprawki".

Zarzucił też rządzącym, że nie mamy dziś śmigłowców bojowych i innego nowoczesnego uzbrojenia, ponieważ zablokowali oni kontrakty przygotowane przez rząd PO-PSL. "To Macierewicz razem Misiewiczami i tego typu działaczami PiS-u zrobił wszystko, żeby de facto polską armię rozbroić, a nie dozbroić" - dodał.

"Macierewicz ze swoją destrukcyjną działalnością w bezpieczeństwie to był początek. Prawdziwy finał ich nieudolności, braku odpowiedzialności, zachowań korupcyjnych, kłamliwych, to ta słynna rakieta, która spadła, której nie mogli znaleźć, bo w ogóle jej nie szukali, bo Kaczyński uważał, że to im może zaszkodzić. A kiedy się wydało, kiedy przypadkowa osoba znalazła rosyjską rakietę, to jedyny pomysł jaki miał pan minister Błaszczak, to oskarżyć Bogu ducha winnych generałów, ludzi w prawdziwych mundurach, nie przebranych w zielonkawe t-shirty i kostiumiki, a'la Błaszczak czy Morawiecki" - powiedział Tusk.

Tusk przemawiał do 2,5 tysiąca osób, które zgromadziły się w ostródzkim amfiteatrze.

Donald Tusk: Porządek w mediach publicznych zrobimy w 48 godzin

