Mateusz Morawiecki pokazał nagranie z Tuskiem. Mówi o „dziadostwie”. „Wielkie pan”

Mateusz Morawiecki postanowił przypomnieć internautom, jak za czasów rządu Donalda Tuska traktowano emerytów. W tym celu pokazał fragment nagrania, na którym lider PO przemawia w Sejmie. Do postu dodał opis: „Dziadostwo w opiece nad seniorami skończyło się w Polsce wraz z rządami Donalda Tuska”.

– Minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł – mówił wówczas.

W tym momencie Mateusz Morawiecki „odsuwa” nagranie z Donaldem Tuskiem i sam zabiera głos.

- Donald Tusk w czasie, kiedy rządził podniósł emerytury nie o 10 zł, tylko o trzydzieści kilka. Taki to był wielki pan. W naszych czasach waloryzacja jest absolutnie rekordowa, ale to nie tylko to. Także jest trzynasta emerytura, a teraz i czternasta emerytura na stałe. A oprócz tego do ręki dla naszych seniorów kwota netto jest znacząco wyższa dzięki temu, że podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. A jak to było w czasach pana Donalda Tuska? Kwota wolna stała na tym samym poziomie. A pardon, podniesiona ostała o 2 zł – mówił premier.

Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o 14. emeryturze w środę 19 lipca.

Dziadostwo w opiece nad seniorami skończyło się w Polsce wraz z rządami Donalda Tuska. pic.twitter.com/PahMXFpUcj— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 25, 2023

