i Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Wybory w Polsce

Nietypowy pomysł lidera PO. "Poczekaj Tusk do mnie dzwoni!"

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Partie prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć do siebie wyborców. Na niezwykle oryginalny pomysł wpadł lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Polityk postanowił...dzwonić do przypadkowych osób, by podziękować im za wsparcie.