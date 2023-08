Morawiecki: Ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe. Co zrobili za te pieniądze?

Lech Wałęsa nie gryzł się w język! Ocenił rząd Olszewskiego. Wygarnął wszystko! Milczał do tej pory, teraz poniosły go emocje

Morawiecki: "Ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe"

Szef rządu opublikował w piątek wieczorem na Twitterze krótkie nagranie zawierające m.in. wykres podpisany: "Przychody z prywatyzacji w latach 2008-2015". Zgodnie z tym wykresem w 2008 r. przychody te wyniosły 2,4 mld zł. W 2009 r. było to 5 mld zł, w 2010 r - 22, 4 mld zł, w 2011r - 13,2 mld zł, w 2012 r. - 9,3 mld zł, w 2013 r. 4,5 mld zł, w 2014 r. 1 mld zł, a w 2015 r. - 0,04 mld zł.

- "Tak ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe. Aktywa prawie 1 tys. spółek wyprzedała za około 57 mld zł. Co zrobili za te pieniądze? Przejedli je, bo nie potrafią rządzić. I jeszcze zabrali nasz pieniądze z OFE, podnieśli podatek VAT" - mówił Morawiecki.

Rząd PiS odkupił polskie firmy

Według premiera, rząd PiS zatrzymał tamten proceder i go odwrócił. "Odkupiliśmy Bank PKO S.A., odkupiliśmy Polskie Koleje Linowe, PKP Energetyka, Bank Przemysłowo-Handlowy, Stocznię Gdańska i wiele, wiele innych" - dodał. Morawiecki powiedział, że spółki, na które państwo ma wpływ, podczas kryzysów pomagały Polakom. "Sami to widzieliście. Np. w kryzysie Covid-19, w kryzysie na rynkach węgla i gazu wywołanych przez Rosję. Mogliśmy wtedy pomagać Polakom również dlatego, że przejęliśmy kontrolę nad kluczowymi firmami. Jak wróci Tusk, to znowu zacznie sprzedawać na potęgę, bo nic innego nie potrafi. A co będą mieli z tego Polacy?" - powiedział.

