Młodzi politycy KO mają poprowadzić partię do wyborów. Oto sylwetki wybrańców Tuska

KO zaprezentowała „dziesiątkę na wybory” – młody, zróżnicowany kompetencyjnie zespół polityków, który ma przygotować strategię i wzmocnić ugrupowanie przed wyborami w 2027 r.

Władze KO podkreślają jedność i „drużynową grę”, kontrastując to z wewnętrznymi sporami w PiS; obie partie już rozpoczęły ofensywę wyborczą, walcząc o nowych wyborców.

Eksperci oceniają, że skład „dziesiątki” wskazuje na próbę dotarcia do młodych oraz przedsiębiorców, a szczegółowy podział zadań w zespole ma powstać wraz z przygotowaniem pełnej strategii kampanii.

Dziesiątka Tuska na wybory

W ostatnią sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej, a jednym z jej głównych punktów było ogłoszenie przez lidera KO, Donalda Tuska, „dziesiątki na wybory” – zespołu polityków, którzy mają przygotować ugrupowanie do sukcesu w wyborach w 2027 r. – To dziesiątka ludzi młodych i otwartych. Będzie ona otwarta – dołączą do niej kolejni politycy – powiedział premier. Dodał, że poprosił wyłoniony zespół o przygotowanie strategii wyborczej i ocenę mocnych i słabych stron ugrupowania. Następnie zaprosił na scenę dziesięć wybranych osób, które – jak stwierdził – „będą potrafiły kontynuować wielkie dzieło obrony i budowy Rzeczpospolitej”. – „Alleluja i do przodu!” – tymi słowami Tusk zmobilizował zespół do pracy.

W skład „dziesiątki na wybory” weszli: minister finansów Andrzej Domański (45 l.) wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska (37 l.), wiceszef MON Cezary Tomczyk (42 l.), wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel (43 l.), rzecznik rządu Adam Szłapka (42 l.), wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (40 l.) i wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka (41 l.). W zespole znaleźli się ponadto posłanka Monika Rosa (40 l.) oraz posłowie Paweł Bliźniuk (40 l.) i Maciej Tomczykiewicz (38 l.).

Drużynowa gra polityków KO

– Jesteśmy gotowi na kampanię wyborczą. Wybraliśmy frontmanów, którzy będą na pierwszej linii. Pokazujemy, że drużynowa gra jest kluczem do zwycięstwa – zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” wiceprzewodniczący KO, europoseł Borys Budka. Podkreślił również, że w przeciwieństwie do PiS, w KO nie ma wewnętrznych konfliktów, a współpraca ma być gwarancją sukcesu w 2027 r. Budka zwrócił uwagę, że w partii Jarosława Kaczyńskiego trwają walki frakcyjne, a jesienią 2027 r. ponownie najcięższy bój o władzę stoczą PiS i KO. Żadne z tych ugrupowań nie ma szans na samodzielne rządzenie, więc będą musiały szukać koalicjantów, a narzazie starają się pozyskać nowych wyborców. PiS jako pierwsze ogłosiło ofensywę wyborczą, a liderem mającym poprowadzić partię do zwycięstwa został kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który spotyka się z Polakami w całym kraju, by zatrzymać odpływ elektoratu do Konfederacji.

Czy zaprezentowana przez KO „dziesiątka na wybory” wskazuje na cele, jakie zamierza osiągnąć partia Donalda Tuska? Dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego, ocenia, że zaprezentowany zespół to osoby o zróżnicowanych kompetencjach, czyli zauważalny jest zamiar dotarcia do szerokich grup wyborców. – Myślę, że KO będzie próbować szczególnie zabiegać o młodych Polaków oraz o przedsiębiorców – mówi nam Trzeciak.

Role jeszcze nie rozpisane

A jak wygląda podział obowiązków w „dziesiątce na wybory”? Wybrani przez szefa partii politycy na razie nie chcą o tym mówić. Na komentarz zgodziła się Aleksandra Gajewska. – Wybory są dopiero w przyszłym roku, więc mamy dużo czasu, aby przygotować kampanię i zaangażować ekspertów. W moim przypadku naturalne jest, że będę zajmowała się tematami związanymi z moim resortem – powiedziała wiceministra. – Na razie nie ma jeszcze kampanii. Analizujemy nasze zasoby, mocne strony i obszary wymagające wzmocnienia. Jako politycy młodego pokolenia, którzy wykazują się skutecznością, mamy zadanie zaproponować konkretne działania – oczywiście w dialogu z przewodniczącym – podkreśliła Gajewska.

Opinia eksperta

Dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory": "W zespole powołanym przez KO widać polityków młodego pokolenia, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych. Widać też wyraźny klucz ekspercki — nie są to typowi sztabowcy, lecz osoby pracujące w ministerstwach i komisjach sejmowych, posiadające różne specjalizacje. Przykładem mogą być m.in. Aleksandra Gajewska i Arkadiusz Marchewka. W sztabie znalazła się również Monika Rosa, która wcześniej brała udział w kampaniach Nowoczesnej.

Wybór właśnie takich polityków może wynikać z chęci odzyskania młodszych wyborców, dzięki którym KO odniosła sukces w 2023 r., a którzy dziś częściowo odpłynęli choćby do Konfederacji. Włączenie do kampanii ministra finansów to z kolei próba stworzenia oferty dla przedsiębiorców, oczekujących realizacji obietnic z poprzedniej kampanii.

W zespole pojawiły się osoby o zróżnicowanych kompetencjach, co zapewne oznacza chęć dotarcia do szerszych grup wyborców. Poza ministrem Domańskim nie ma tu ministrów konstytucyjnych — prawdopodobnie dlatego, że trudno byłoby im jednocześnie pracować i angażować się w kampanię. Z kolei postawienie na polityków z „drugiego szeregu” wydaje się decyzją przemyślaną i zasadną".

Sylwetki członków zespołu

Minister finansów Andrzej Domański

Wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w finansach i na rynku kapitałowym, gdzie pracował jako analityk, zarządzający funduszami i dyrektor inwestycyjny. Jako minister finansów będzie w stanie proponować obietnice wyborcze, dotyczące nakładów budżetowych. Może też zaproponować zmiany korzystne dla przedsiębiorców i pracowników. KO nie wprowadziła jeszcze zapowiadanej wyższej (60 tys. zł) kwoty wolnej od podatku.

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska

W resorcie odpowiada za tematy związane z integracją społeczną, polityką demograficzną oraz polityką rodzinną. Może wnieść do programu wyborczego KO nowe pomysły dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych i emerytalnych.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk

Pracuje w strategicznym resorcie, który zarządza największym w historii naszego kraju budżetem na obronność. Wcześniej Tomczyk był delegatem Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Będzie zapewne odpowiedzialny za program KO dotyczący zwiększania naszego bezpieczeństwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka

Polityk będzie z pewnością koordynował działania komunikacyjne sztabu Koalicji Obywatelskiej. Jego obecność w Kancelarii Premiera może też świadczyć o tym, że KO położy w kampanii nacisk na umacnianie integracji europejskiej.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka

W resorcie infrastruktury odpowiada za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową, czyli za sprawy szczególnie istotne dla mieszkańców polskiego wybrzeża. Będzie też zapewne odpowiedzialny za inne elementy programu KO dotyczące transportu (np. CPK, autostrady, linie kolejowe).

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka

W resorcie rolnictwa pracuje od października 2025 r., ale dobrze zna problemy polskiej wsi (w przeszłości była m.in. wiceszefową koła gospodyń wiejskich). Będzie zatem odpowiedzialna za propozycje dotyczące rolników i mieszkańców mniejszych miejscowości.

Posłanka Monika Rosa

Jest przewodniczącą Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, zastępczynią przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Można oczekiwać, że zaproponuje KO elementy programu dotyczące problemów najmłodszych Polaków i młodych wyborców.

Poseł Paweł Bliźniuk

Po wyborach w 2023 r. zasiadł w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury. Jest także wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów oraz Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego. Do jego zadań będą należały propozycje związane z wyzwaniami cyfrowego świata.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel

To były dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny. Od stycznia 2025 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie jego kompetencji znajdą się zapewne sprawy dotyczące ładu medialnego i abonamentu radiowo‑telewizyjnego.

Poseł Maciej Tomczykiewicz

Polityk KO jest prawnikiem i adwokatem. Do jego kompetencji mogą należeć propozycje dotyczące rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości oraz pomysły na usprawnienie i przyspieszenie pracy sądów.

Warzecha Kontra WITOLD ZEMBACZYŃSKI