Nowy sondaż spaskudzi prezesowi PiS weekend! Tak fatalnego wyniku jeszcze nie było!

Piotr Margielewski
2026-04-17 13:58

Mogłoby się wydawać, że perypetie związane z nowym stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego (zarazem więc wizją rozłamu w partii) i problemy z finansami ugrupowania to bardzo poważne, ale jedyne zmartwienia Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, mogłoby! Tuż przed weekendem opublikowano najnowszy sondaż poparcia partyjnego, w którym PiS zalicza wręcz dramatycznie niski wynik! Tak źle nie było od dawien dawna!

Kaczyński prosi o pieniądze

i

  • Jest nowy sondaż poparcia partyjnego.
  • Uwagę zwraca przede wszystkim bardzo słaby wynik PiS.
  • Tak źle nie było od niepamiętnych czasów.
  • Zobaczcie, które partie znalazłyby się w Sejmie.

W najnowszym sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość uzyskało rekordowo niskie poparcie. Według pracowni, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie kwietnia, wzięłoby w nich udział trzy czwarte (75,6 proc.) uprawnionych do głosowania. Jak zatem wyglądają wyniki?

Które partie w Sejmie?

Wyniki najnowszego sondażu wskazują na wyraźne umocnienie Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła poparcie 32% badanych. Jest to wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z marcem i najlepszy wynik ugrupowania od kwietnia 2025 roku. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość odnotowało znaczący spadek poparcia, osiągając 18,2%, co jest wynikiem niższym niż w lutym i oznacza utratę 2,9 punktu procentowego od marca.

Zobacz: Boty ingerowały w kampanię prezydencką 2025. Winnych nadal brak!

Konfederacja Wolność i Niepodległość zyskała 1,9 punktu procentowego, uzyskując 13% poparcia. Konfederacja Korony Polskiej, kierowana przez Grzegorza Brauna, straciła 2,3 punktu procentowego, osiągając 8,7%. Nowa Lewica również poprawiła swój wynik o 2,3 punktu procentowego, zdobywając 5,8% poparcia, co pozwalałoby jej na wprowadzenie posłów do Sejmu.

Pozostałe wyniki 

Partia Razem, z poparciem na poziomie 4,9%, znajduje się tuż poniżej progu wyborczego, odnotowując spadek o 1,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Sprawdź: Nagłe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! O co chodzi?

Szanse na wprowadzenie posłów do parlamentu są marginalne dla innych formacji: PSL zyskuje 3% głosów, a Polska 2050 utrzymuje niskie 0,7%. Zaledwie 0,2% respondentów wybrało "inną partię". Warto zauważyć, że ponad 10% ankietowanych (10,8%) nadal nie wie, na kogo zagłosować, a 2,7% odmówiło podania swoich preferencji partyjnych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 13-15 kwietnia 2026 r. metodami CATI (80 proc.) i CAWI (20 proc.) na próbie 1000 osób.

