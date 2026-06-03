Petraniuk: Polacy i Ukraińcy nie chcą awantur. Potrzebna rozmowa prezydentów

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-03 5:10

Prezydent Karol Nawrocki (43 l.) chce odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego po tym, jak Wołodymyr Zełenski (48 l.) nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”. Wołodymyr Petraniuk (72 l.), dyrektor kijowskiego teatru „Zwierciadło”, uważa, że nie powinno się podsycać wzajemnej wrogości. – Przeciętny Polak i Ukrainiec nie chcą tych konfliktów – podkreśla Petraniuk.

Wołodymyr Petraniuk

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Autor: Archiwum prywatne Wołodymyr Petraniuk
  • Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego po nadaniu przez Ukrainę nazwy „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych.
  • Dyrektor kijowskiego teatru „Zwierciadło”, Wołodymyr Petraniuk, ocenia ten pomysł jako szkodliwy i podkreśla, że zwykli Polacy i Ukraińcy nie chcą nowych konfliktów.
  • Jego zdaniem spory historyczne służą jedynie Rosji, a prezydenci obu państw powinni rozwiązać problem dyplomatycznie.

Spór o gloryfikację UPA

Artysta mieszka w Kijowie, ale od lat współpracuje z Polską, gdzie jego teatr regularnie wystawia spektakle. Pomysł radykalnych kroków, takich jak odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, ocenia jako szkodliwy. – Współcześni Ukraińcy patrzą na swoich historycznych przywódców z innej perspektywy niż Polacy. Szanujemy niektórych bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę, poza kontekstem relacji z Polską. Tak samo Polacy szanują swoich bohaterów poza kontekstem ukraińskim. Bohaterowie jednej strony mogą być nieakceptowalni dla drugiej – zauważa reżyser.

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"Na Kremlu się cieszą"

– Nie rzucajmy kości niezgody ludziom, którzy nie znają niuansów historii. Przeciętny Polak czy Ukrainiec nie chce tych konfliktów – mówi Petraniuk. Jego zdaniem pomysł odebrania orderu to „czysty PR, działanie pod opinię publiczną”. – Po co rozdrapywać rany? Powroty do polsko‑ukraińskich sporów historycznych służą tylko Rosji. Na Kremlu się z tego cieszą. Najlepiej, żeby nasi prezydenci spotkali się i rozwiązali spór dyplomatycznie – dodaje w rozmowie z „Super Expressem”. 

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