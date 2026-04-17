Nagłe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! O co chodzi?

Sara Osiecka
2026-04-17 11:37

Nowe stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego budzi pytania o jego przyszłość w PiS. Jarosław Kaczyński komentuje sytuację, podkreślając równe konsekwencje dla wszystkich członków partii.

Jarosław Kaczyński

Autor: Art Service Jarosław Kaczyński
  • Mateusz Morawiecki wraz z innymi prominentnymi politykami PiS założył nowe stowarzyszenie "Rozwój Plus", co budzi pytania o jego przyszłość w partii.
  • Jarosław Kaczyński podkreśla, że konsekwencje za działania członków partii są równe dla wszystkich, a przyszłość Morawieckiego w PiS zależeć będzie od charakteru i zgodności stowarzyszenia z zasadami partii.
  • Kaczyński oficjalnie uznaje Morawieckiego za ważnego członka i wiceprezesa PiS, doceniając jego wcześniejszą rolę premiera i zdolności, ale jednocześnie przypomina o obowiązku przestrzegania statutu partii, aby uniknąć wewnętrznych podziałów.

Mateusz Morawiecki, wraz ze swoimi bliskimi współpracownikami z Prawa i Sprawiedliwości, zainicjował utworzenie nowego stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus. Wśród członków założycieli znaleźli się liczni prominentni politycy PiS, w tym m.in. Piotr Mueller, Marcin Horała, Janusz Cieszyński, Michał Dworczyk, Paweł Jabłoński, Łukasz Schreiber, Krzysztof Szczucki oraz Szymon Szynkowski vel Sęk. Część z tych osób cieszyła się dotychczas sympatią prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

W związku z powołaniem nowego stowarzyszenia, podczas piątkowej konferencji prasowej, Jarosław Kaczyński został zapytany, czy Mateusz Morawiecki zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości. 

- Wszystko zależy od charakteru tego stowarzyszenia. Ja już mówiłem o tym, co jest dopuszczalne, a bywa nawet pożyteczne, a co nie i nie ma sensu do tego wracać. Konsekwencje są równe dla wszystkich - powiedział.

Jarosław Kaczyński podkreślił również pozycję Mateusza Morawieckiego w partii, pomimo pojawiających się pytań o jego lojalność.

Bunt u Jarosława Kaczyńskiego! Morawiecki odejdzie z PiS? Ekspert: Na razie liczy szable

- Mateusz Morawiecki, tak samo jak i ja, jest takim samym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jak i wszyscy inni. Jest wiceprezesem - oczywiście to jest ważne, jest bardzo ważną osobą ze względu na to, że był świetnym premierem, ja to zawsze przyznaję, zawsze mówię. Jest bardzo zdolnym człowiekiem i jeszcze w bardzo dobrym wieku, to znaczy nie jest tak, że blisko koniec - co najmniej kariery politycznej, jeśli nie w ogóle - i w związku z tym ja mu życzę jak najlepiej i życzę, żeby to jak najlepiej było w ramach Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

Statut partii

Prezes PiS zaznaczył jednocześnie, że istnieje konieczność przestrzegania statutu partii, aby uniknąć wewnętrznych podziałów:

- No ale mam obowiązek przestrzegania statutu i to jest obowiązek, który nie ma charakteru takiego czysto formalnego, ale także ten pragmatyczny - partię trzeba jakoś prowadzić, nie można doprowadzać do tego, żeby na jednej partii wyrastała druga - mówił.

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego sugerują, że przyszłość Mateusza Morawieckiego w PiS będzie zależała od dalszych działań stowarzyszenia Rozwój Plus i jego zgodności z zasadami obowiązującymi w partii.

QUIZ. Jarosław Kaczyński - ile o nim wiesz? Prezes PiS potrafi zaskoczyć!
Pytanie 1 z 10
Którego chłopca zagrał Jarosław Kaczyński w filmie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”?
