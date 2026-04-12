Donald Tusk wybrał "10 wspaniałych"! To strzał w dziesiątkę przed wyborami w 2027 roku?

Premier Donald Tusk powołał specjalną grupę 10 młodych polityków KO do przygotowania kampanii wyborczej. Celem grupy jest analiza atutów i słabości ugrupowania oraz stworzenie długofalowej strategii, wykraczającej poza najbliższe lata, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Tusk podkreślił wagę intensywnej pracy grupy, wyrażając nadzieję, że "dziesiątka zamieni się w setkę", co sugeruje chęć rozszerzenia i wzmocnienia działań przedwyborczych.

Premier wyraził zaniepokojenie przyszłością kraju i swojego następcy, wskazując na konieczność myślenia o długoterminowej kontynuacji działań na rzecz Polski. To sugeruje szerszą perspektywę Tuska, wykraczającą poza najbliższe wybory, z naciskiem na przygotowanie przyszłych liderów.

W sobotę 11 kwietnia premier zaprezentował na zebraniu Rady Krajowej KO polityków, którzy mają się zająć kampanią. W skład grupy weszli: wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska (37 l.), posłanki Monika Rosa (40 l.) i Małgorzata Gromadzka (41 l.), wiceszef MON Cezary Tomczyk (42 l.), poseł Paweł Bliźniuk (40 l.), wiceminister kultury Maciej Wróbel (43 l.), poseł Maciej Tomczykiewicz (38 l.), wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (40 l.), minister finansów Andrzej Domański (45 l.) oraz rzecznik rządu Adam Szłapka (42 l.). Celem zespołu jest analiza atutów i słabości ugrupowania oraz stworzenie długofalowej strategii wykraczającej poza najbliższe lata. Przygotowania do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych ruszyły więc pełną parą.

- 10 na wybory, tak nazwałem grupę młodych i zdeterminowanych, którzy już pokazali, że sporo potrafią. Poprosiłem te osoby, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości - mówił Tusk. - Będę namawiał was wszystkich, żebyście bardzo ostro przystąpili do pracy i udowodnili, że ta dziesiątka ma się zamienić za chwilę w setkę. Niech ta dziesiątka zacznie z naszym błogosławieństwem - dodał.

Szef rządu zapowiedział także, że martwi się o przyszłość kraju i swojego przyszłego następcę. - Dla mnie ważne jest, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za 5, 10 i 15 - powiedział lider KO. - Nikt nie jest wieczny, więc ja też muszę myśleć o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło i obrony, i budowy Rzeczpospolitej - skwitował Donald Tusk.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Następne pytanie