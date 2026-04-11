Koalicja Obywatelska wybrała nowe władze, powołując aż 15 wiceprzewodniczących.

Wśród nowych wiceprzewodniczących znaleźli się m.in. Radosław Sikorski i Barbara Nowacka, a kluczowe stanowiska utrzymano.

Zmiany mają na celu integrację różnych środowisk i przygotowanie partii do przyszłych wyborów.

Czy poszerzone kierownictwo wzmocni pozycję KO przed kolejnymi politycznymi wyzwaniami?

Nowe władze Koalicji Obywatelskiej

Jak wynika z informacji przekazanych przez PAP, Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej zdecydowała o powołaniu szerokiego kierownictwa. W skład ścisłych władz weszło 15 wiceprzewodniczących, a także sekretarz generalny i skarbnik.

Na stanowiska wiceszefów partii powołano zarówno polityków znanych z wcześniejszej działalności w Platformie Obywatelskiej, jak i nowe osoby związane z innymi środowiskami tworzącymi KO. To wyraźny sygnał, że ugrupowanie chce zachować równowagę między doświadczeniem a świeżym zapleczem politycznym.

Znane nazwiska i nowe twarze

W gronie wiceprzewodniczących znaleźli się m.in. Radosław Sikorski, Barbara Nowacka, Adam Szłapka oraz Andrzej Domański. Do kierownictwa dołączył także Rafał Grupiński.

Jednocześnie funkcje zachowali dotychczasowi wiceszefowie Platformy Obywatelskiej, w tym Rafał Trzaskowski, Borys Budka czy Małgorzata Kidawa-Błońska.

Tak szeroki skład kierownictwa pokazuje, że Koalicja Obywatelska chce integrować różne środowiska polityczne, które współtworzą ugrupowanie.

Kluczowe stanowiska bez zmian

Ważne decyzje zapadły także w sprawie najważniejszych funkcji organizacyjnych. Sekretarzem generalnym pozostał Marcin Kierwiński, a stanowisko skarbnika utrzymał Jan Grabiec.

To oznacza, że mimo zmian personalnych na poziomie wiceprzewodniczących, Koalicja Obywatelska zdecydowała się zachować stabilność w kluczowych obszarach zarządzania partią.

Strategia Tuska: jedność i przygotowanie do wyborów

Wybory władz wpisują się w szerszą strategię, którą realizuje Donald Tusk. Lider KO od miesięcy podkreśla potrzebę jedności i mobilizacji przed kolejnymi wyborami.

Nowe kierownictwo ma nie tylko zarządzać partią, ale także przygotować ją do przyszłych kampanii wyborczych. Już wcześniej Tusk wskazał osoby odpowiedzialne za przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 r.

Nowy etap dla Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska powstała stosunkowo niedawno – w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Obecne decyzje personalne pokazują, że ugrupowanie wchodzi w kolejny etap organizacyjny.

Pełny skład zarządu ma zostać wybrany podczas kolejnego posiedzenia Rady Krajowej. Już teraz jednak widać, że KO buduje szerokie zaplecze polityczne, które ma wzmocnić jej pozycję na scenie politycznej.

Jedno jest pewne – zmiany w kierownictwie to nie tylko formalność, ale element większej układanki, która ma przygotować Koalicję Obywatelską na nadchodzące polityczne starcia.